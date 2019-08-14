週三 (14 日) 美股受到美債殖利率曲線「關鍵指標」：10 年期美債殖利率與 2 年期殖利率利差倒掛之影響，美股是開盤之後一路殺低，收盤道瓊指數再度血崩 800 點，創下自 2018 年 10 月 10 日以來的最大跌點。

週三 (14 日)，10 年期美債殖利率減 2 年期殖利率利差創下 2007 年來首次出現「倒掛」之紀錄，一度最深跌至 -1.60%，伴隨著債券市場急速升溫的避險情緒，市場廣泛憂慮美國經濟正走向衰退，拖累週三 (14 日) 美股重挫。

10 年期美債殖利率減 2 年期殖利率利差，長期即是經濟學家關注「經濟衰退」風險之指標，而另一指標 10 年期美債殖利率減 3 個月期利差，事實上也早已在今年 5 月份時，即出現倒掛。

紅：美債 10 年期美債殖利率減 2 年期利差 藍：美債 10 年期美債殖利率減 3 個月期利差 圖片：Fred

週三 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 800.49 點，或 3.05%，收 25479.42 點。

那斯達克指數下跌 242.42 點，或 3.02%，收 7773.94 點。

標普 500 指數下跌 85.72 點，或 2.93%，收 2840.60 點。

費城半導體指數下跌 47.12 點，或 3.16，收 1442.54 點。

週三 (14 日)S&P500 所有類股皆重挫 圖片：FINVIZ

受到美債殖利率曲線倒掛的影響，週三 (14 日) 銀行股領跌美股，其中高盛 (GS-US) 下跌 4.19%、摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.15%、花旗 (C-US) 下跌 5.00%、美國銀行 (BAC-US) 下跌 4.69%、富國銀行 (WFC-US) 下跌 4.33%。

FAANG 主要個股 FaceBook (FB-US) 下跌 4.64%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.36%、Netflix (NFLX-US) 下跌 4.22%、Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 下跌 2.71%。

晶片族群也集體暴跌，AMD (AMD-US) 下跌 5.82%；美光 (MU-US) 下跌 4.82%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.80%；Qorvo (QRVO-US) 下跌 2.68%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 3.24%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.83%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.07%。

其他重要道瓊成分股，微軟 (MSFT-US) 下跌 3.01%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 3.23%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 5.93%；思科 (CSCO-US) 下跌 4.19%；波音 (BA-US) 下跌 3.74%；艾克森美孚 (XOM-US) 下跌 4.01%；雪弗龍 (CVX-US) 下跌 3.80%。

台股 ADR 亦重挫，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.39%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.71%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 3.90%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.29%。

白宮反應：

而週三 (14 日) 面對美股集體大跌，美國總統川普 (Donald Trump) 再度於推特發文重批聯準會 (Fed)，川普表示，就是因為去年 Fed 升息四碼的速度太快，導致現在要回頭降息、扭轉借貸成本，已經太晚了。

川普在推文中再度要求說道：「Fed 必須馬上行動、Fed 是美國的央行，並不是世界的央行。」「過去 Fed 總是動作很快，但現在卻動作非常非常地慢。」

週三 (14 日) 較早時候，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 亦曾表示，Fed 應盡快降息 50 個基點，納瓦羅表示，此舉將可望刺激道瓊突破 30000 點。

華爾街分析：

投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師認為，現在美國企業信心嚴重不足、資本支出低迷，主要仍是受到美中貿易戰的衝擊打壓，而貿易戰所帶來的全球經濟成長放緩，正開始拖累美國經濟同步下行。

摩根士丹利預計，若當前國際形勢仍無法好轉，那麼估計在「3 個季度」之後，美國就將陷入經濟衰退，摩根士丹利在早前發出的一篇研報中預期，Fed 將於今年 9 月、10 月各降息一碼，而 2020 年則可能再降 4 碼。

而面對著美債市場瘋狂般地避險狂潮，摩根大通 (JPMorgan) 則更是大膽預估，10 年期美債殖利率將跌至「0%」或「0%」以下區間，預期 2021 年就可能發生。

摩根大通分析師 Jan Loeys 表示，從目前宏觀經濟數據來看，美國經濟的衰退風險是比預期來的還要更早，估計美債很可能加入歐債、日債等「負值利率」俱樂部。

Jan Loeys 說道：「Fed 防止美國陷入經濟衰退的力量，很可能會減弱。」「好好著手準備吧，觸發衰退的因素已經提早發生，美債市場很明顯地已經做出行動。」

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