食藥署13日公布中元節食品稽查專案結果，發現森永牛奶糖未驗出牛奶成分，引起軒然大波。不料，食藥署於14日晚間受訪時改口，經北市衛生局調查，證實森永牛奶糖有添加奶類成分，已將稽查結果改為合格。食藥署今(15)日早再度召開記者會，強調檢驗方法沒問題。

食藥署今年6月啟動108年「中元節食品稽查專案」，並陸續公布檢驗結果，其中驚見森永製菓公司生產的「森永牛奶糖」與「森永黑糖黑芝麻牛奶糖」在動物性成分檢驗的定性師篩選及牛成分是陰性，因此將稽查結果列為不合格。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，森永牛奶糖在檢驗結果中為陰性，但北市衛生局查廠後確認，牛奶糖產品的確含有奶粉、煉乳、乳清蛋白等乳製品，因此食藥署已將森永兩件產品改列合格名單。

關於檢驗方法是否有誤，鄭維智說，此稽查使用的方法是國家公告的檢驗方法，不過按照標準的作業程序，初次公布結果後，還要針對牛的DNA檢驗是陰性要求衛生局進行查核確認。

鄭維智指出，檢驗方法不是一種可以適用所有檢體，必須依照不同案子調整，對於已經完整可以呈現結果的狀況，後續查處和查核就會減少，倘若相關產品經由專業判斷可能有疑慮，就會搭配查核一起進行。以森永牛奶糖事件來看，初次公布結果中，該產品有疑慮，於是要求北市衛生局再去查核，後續才會在綜合研判。

由於森永牛奶糖初步檢驗結果未驗出牛奶成份，在網路上造成極大反應，恐損業者商譽。對此，鄭維智強調，此事為綜合判斷，並非公布在網路上直接對該公司進行裁處，當下收到北市衛生局的查核結果後，也在第一時間更新，應該不會有商譽受損的影響。

對於是否像森永公司道歉，鄭維智說，政府檢驗產品是基於保護消費者立場，相關結果告知是檢驗搭配查核，合格部分就完整呈現，不合格就會要求衛生局進行查處，資訊已經透明讓消費者知道，業者也能知道政府已在第一時間就立即公布澄清。