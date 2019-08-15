根據《華爾街日報》14 日報導，中國通訊設備巨擘華為的技術人員，至少在兩起案例當中，攔截加密的通訊與社群媒體內容，來協助非洲國家烏干達及尚比亞政府監視他們的政敵。

報導中指出，在非洲市場佔有絕對地位的華為，把數位監控及審查用的資安工具賣給了當地政府。

據了解，烏干達的高階安全官員表示，在去年有一組由 6 名情報人員組成的團體，試圖阻止在美國的支持下發起反對運動的國會議員波畢威恩 (Bobi Wine)，對執政長達 33 年的總統穆塞維尼 (Yoweri Museveni) 所帶來的威脅。波畢威恩是一名流行歌手出身的國會議員。

該團體花了幾天時間，企圖駭進波畢威恩的 WhatsApp 與 Skype 的通訊內容，在最終宣告失敗。烏干達政府後來轉求華為協助，在歷經兩天時間，成功的駭入波畢威恩的 WhatsApp 與 Skype，破壞了他的街頭集會計畫，並導致有政客與數十名支持者遭到逮捕。

而在另一起發生在尚比亞的事件中，當地的高階安全官員表示，華為的技術人員，協助該國政府駭入批判總統倫古 (Edgar Lungu) 的反對派部落客手機和臉書。華為的技術人員查出了部落客的所在，也讓警方順利的逮捕了反對人士。

經過媒體的調查發現，華為在烏干達及尚比亞的事件中，運用了該公司的技術與其他公司產品，來支援當地政府的國內間諜活動。

而問題的矛頭，也指向了華為售予各國政府的監控方案。該方案常被稱為「安全城市」(Safe City)，目前已有超過 100 個國家，逾 700 座城市裝了這套系統。

在華爾街日報所作的調查中，並未發現中國北京政府或華為中國高層涉及相關情事的事證。但在報導中所提到的細節，則是華為員工直接涉與這些事件的有力證據。

華為在書面聲明中否認了這些指控，並說他們從未進行駭客活動。

不過中國官方與華為的關係緊密，中國政府官員多次協助華為在非洲市場取得案子，不僅出席相關會議，還陪同非洲的情報官員參訪華為的深圳總部。

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