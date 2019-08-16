中南部連日降下豪雨，在多處都傳出災情。農委會水土保持局今（16）日12時30分發布最新土石流警戒區預報，全台土石流紅色警戒共有142條，分布於6縣14鄉49村，其中以高雄市71條、嘉義縣52條最多；黃色警戒共有125條，分布於6縣16鄉48村，以南投縣52條最多。

中央氣象局指出，由於西南風偏強，今日嘉義縣山區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，高雄市平地及台南市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，南投、雲林地區、嘉義平地及台中、台東山區亦有局部大雨發生的機率。

水土保持局今日中午也發布「豪雨土石流警戒區預報」，提醒地方政府與民眾注意。根據預報，發布 142 條土石流紅色警戒，分布於南投縣竹山鎮桶頭里，台南市南化區關山里，屏東縣三地門鄉達來村，瑪家鄉瑪家村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里，桃源區建山里、梅山里等，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里等，茂林區多納里、茂林里、萬山里。

土石流紅色警戒另有雲林縣古坑鄉樟湖村、草嶺村；嘉義縣梅山鄉龍眼村、圳南村、瑞里村等，竹崎鄉文峰村、緞繻村、光華村等，阿里山鄉樂野村、里佳村、山美村、茶山村、新美村等，共6縣（市）14鄉（鎮市區）49村（里）。

發布 125 條土石流黃色警戒，分布於南投縣仁愛鄉、國姓鄉、鹿谷鄉、水里鄉，台南市東山區、楠西區，屏東縣霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉，高雄市甲仙區、杉林區、美濃區，雲林縣古坑鄉，嘉義縣番路鄉、中埔鄉、阿里山鄉等，共6 縣（市）16 鄉（鎮市區）48 村（里）。

水土保持局提醒，地方政府若是被發布紅色警戒，應勸告或強制民眾撤離，並作適當安置；若是被發布黃色警戒，應對民眾進行疏散避難勸告。