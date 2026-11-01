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金州勇士隊在12月31日的NBA盃小組賽面對宿敵洛杉磯湖人隊，勇士在首節陷入15：38、落後多達23分（最多落後達25分）的絕對絕境下，在半場打完不可思議地扳成53：53平手，最終以112：95大勝17分。賽後NBA官方正式認證並宣布這項載入史冊的神蹟：勇士成為聯盟自1954-55賽季引入24秒進攻時限以來的71年歷史中，第一支在首節打完落後至少23分、卻能在半場結束前將比分完全追平的球隊。根據NBA官方發布的歷史數據，這場逆轉打破了聯盟71年來的歷史紀錄。過去在自1954-55賽季開啟的「24秒進攻時代」中，從未有任何一支球隊在第一節結束落後達23分以上的情況下，能在第二節結束前將比分完全扳平。勇士不僅在第二節上演相同的23分分差大回擊，下半場更徹底接管比賽節奏，柯瑞（Stephen Curry）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在第三、四節合力狂轟31分，帶領勇士打出一波59比42的猛烈高潮，終場以17分之差狠狠擊沉湖人，完成了24秒進攻時代最具代表性的逆轉戰役。對於球隊抹平25分巨大落後並以雙位數分差大勝，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後顯得胸有成竹。科爾直言，在現代籃球高速轉換與三分球為主的體系下，大比分起伏早已成為家常便飯：「我要告訴大家的是，在現今聯盟裡，落後25分就像是以前落後12分一樣。」柯爾進一步解釋：「這種劇烈震盪的比賽每晚都在上演。今天我備戰時看湖人對爵士的比賽，爵士首節結束領先19分，結果湖人半場就追平了。現在聯盟的比賽節奏飛快、三分出手極多，戰局隨時會出現瘋狂的大擺盪，身處其中的唯一關鍵就是保持沉著、堅持打下去。」勇士此役除了柯瑞攻下全場最高的31分外，板凳席的全面爆發更是掀起歷史級逆轉的最大功臣。根據美媒統計，勇士替補群在前兩節就以30比3的懸殊差距完全壓制湖人板凳，整場比賽勇士替補得分更高達50分，反觀湖人板凳僅僅進帳可憐的7分。其中後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）從板凳挺身而出砍下16分，前鋒尼昂（Georges Niang）進帳11分且場上正負值高達+21，理查德（Will Richard）也憑藉頑強防守與拚勁繳出+20的正負值。在克服開季0勝3敗的低潮後，強勢反彈的勇士隊目前已拉出一波3連勝，且連續擊潰丹佛金塊（134：114）、明尼蘇達灰狼（119：114）與湖人（112：95）等西區季後賽勁旅，3戰合計淨勝對手高達42分。