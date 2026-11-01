中央氣象署表示，中颱煙花今（11月1日）仍在日本東南方海面打轉，下周一（11月2日）北轉朝日本南方海面前進，基隆北海岸、東半部沿海須防長浪。天氣方面，今（11月1日）天東北季風減弱、各地多雲到晴，北部高溫有機會來到32度；下周將有兩波東北季風接力，下周一增強使北部降溫轉雨，下周五（11月6日）再迎新一波降溫。
今天天氣：
11月1日今天的天氣，中央氣象署指出，東北季風減弱，水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
白天北部及宜蘭氣溫回升，各地高溫均能來到31、32度，中南部內陸區仍有33、34度機率，而夜晚清晨北部及宜蘭地區低溫約21至23度，其他地區22至24度，早出晚歸請適時增減衣物以免著涼。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭、馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、高屏、金門
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風報到 低溫下探20度
11月2日明天的天氣，氣象署說明，東北季風開始增強，迎風面桃園以北、基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，北部溫度呈現階梯式下滑，周一高溫剩下28度，清晨夜晚低溫約在20到22度。
一周天氣：把握周三、周四好天氣 迎風面有雨
氣象署提到，明（11月2日）天到下周二（11月3日）宜蘭降雨時間較長，北部溫度呈現階梯式下滑，周一高溫剩下28度，周二進一步下降到25度左右，清晨夜晚低溫約在20到22度；中南部高溫有機會來到30度，花東地區也有28度，中南部、花東低溫約在23到26度。
下周三（11月4日）到下周四（11月5日）東北季風會再度減弱，以偏東風為主，水氣較少，僅東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，北部白天高溫回升到28度左右。下周五（11月6日）、下周六（11月7日）又有新一波東北季風增強，東北部、東半部、桃園以北等迎風面地區，又有局部短暫雨發生情況，北部白天高溫又會下降到24、25度。
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11月1日今天的天氣，中央氣象署指出，東北季風減弱，水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
白天北部及宜蘭氣溫回升，各地高溫均能來到31、32度，中南部內陸區仍有33、34度機率，而夜晚清晨北部及宜蘭地區低溫約21至23度，其他地區22至24度，早出晚歸請適時增減衣物以免著涼。
良好：花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭、馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、高屏、金門
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風報到 低溫下探20度
11月2日明天的天氣，氣象署說明，東北季風開始增強，迎風面桃園以北、基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，北部溫度呈現階梯式下滑，周一高溫剩下28度，清晨夜晚低溫約在20到22度。
一周天氣：把握周三、周四好天氣 迎風面有雨
氣象署提到，明（11月2日）天到下周二（11月3日）宜蘭降雨時間較長，北部溫度呈現階梯式下滑，周一高溫剩下28度，周二進一步下降到25度左右，清晨夜晚低溫約在20到22度；中南部高溫有機會來到30度，花東地區也有28度，中南部、花東低溫約在23到26度。
下周三（11月4日）到下周四（11月5日）東北季風會再度減弱，以偏東風為主，水氣較少，僅東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，北部白天高溫回升到28度左右。下周五（11月6日）、下周六（11月7日）又有新一波東北季風增強，東北部、東半部、桃園以北等迎風面地區，又有局部短暫雨發生情況，北部白天高溫又會下降到24、25度。