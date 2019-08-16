嘉義縣高中、職及國、中小校長及學務人員近200位，今(16)日在學生校外生活輔導會號召下，齊聚縣立永慶高中舉辦「校園安全維護研習」，凝聚反毒、反霸凌等校園安全共識，確保校園純淨與學生安全。

嘉義縣校外會舉辦「校園安全維護研習」會，區分為「防制學生藥物濫用尿篩工作實務」、「藥物濫用學生個案輔導追蹤系統操作」、「校安通報作業要領暨緊急事件處理與應變作為」、「校園霸凌事件經驗分享及校園霸凌調查處理程序」等四大重點，無非希望可以提升教育人員在處理校園「反毒」及「反霸凌」知能，以確保校園內的純淨及學生在校內、外的安全。

永慶高中蘇淵源校長表示，執行反霸凌、校安及反毒的面向可能會遇到困難，但適時提出解決方法研討，這對第一線執行學務人員確有莫大的助益。

嘉義縣警察局少年隊副隊長張新養指出，暑期是青少年最可能接觸到毒品的時間點，年輕人碰到毒品後，因為毒品的需求，會衍生許多犯罪行為影響安全，所以請校長、老師開學後注意學生的外在表現，共同防制青少年藥物濫用。

校外會督導葉聰謨上校則說，教育人員務必重視校園反毒與反霸凌的問題，如果遇到疑似霸凌事件時，請校方一定要依規定按程序，適時的處理解決，杜絕任何霸凌的傷害，一起打造友善的校園學習環境。

原安排出席主持研習會的教育部國教署林良慶組長，因臨時有要公，没趕上今天上午的開幕式，但在完成公務後，即從北部趕赴會場，主持閉幕綜合座談。