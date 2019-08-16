反送中風波已蔓延超過兩個月，昨（ 16 ）日晚上 8 點，在香港中環遮打花園舉行了「英美港盟、主權在民」集會，由 12 間大專院校學生會成立的「香港大專學界國際事務代表團」及連登「我要攬炒」團隊舉辦，香港「眾志」秘書長黃之鋒、前民族黨召集人陳浩天、歌手何韻詩等皆到場開講，大批參與者坐滿現場。會方指約有 6 萬人參與，港警則稱最高峰時的人數約在 7100 人。

綜合港媒報導，16 日晚間 7 點開始陸續有參加者到場，有人揮動英國國旗及港英龍獅旗。參與者坐滿整個遮打花園及鄰近街道。有參加者表示，不擔心被指責是「勾結外國勢力」，只希望國際社會可以對香港伸出援手。這場主題為「英美港盟、主權在民」的集會，主要訴求是希望英國宣布北京單方面違反《中英聯合聲明》，也想促請美國國會通過《香港民主及人權法案》，對損害香港自治權利的官員進行制裁。

歌手何韻詩在集會中表示，她即將到美國、澳洲、英國等地，把香港問題帶到全球，並說：「面對政府無法為人民發聲，就係人民要行出嚟發聲嘅時候。」前香港民族黨召集人陳浩天則強調，香港人辦事的方法、想法都和大陸人不同；並表示不擔心北京派出解放軍，因為香港仍有一定重要性，即或不然，大不了「大家攬炒囉」（玉石俱焚）。眾志秘書長黃之鋒則稱「香港問題本身就是國際問題」；《中英聯合聲明》的出現、一國兩制的存在，各國持續關注香港，皆因香港在國際擁有獨特地位。

據了解，晚上 10 點多大會宣布散會時，現場不少人高呼「 818 維園見」，人潮陸續散去。由香港民陣發起的 8.18「止黑暴，制警亂」示威活動，經上訴失敗，香港警方仍只准許當天在維多利亞公園集會，但禁止民陣舉行公眾遊行及在遮打道行人專用區的集會。在那之前，今（ 17 ）日上午有香港教育專業人員協會舉行的教育界大遊行，將由遮打花園遊行至禮賓府，主題為「守護下一代，為良知發聲」，要求港府立即回應五大訴求。