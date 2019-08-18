「野蠻人」洋基隊今(18)日又再度發威，雖然以6:5擊敗印地安人，不過比賽中又跟裁判起衝突，導致總教練Aaron Boone、外野手Brett Gardner，甚至還在傷兵名單內的「沙胖」CC Sabathia都被驅逐出場。

事件起因發生在6局下，當時洋基打者Cameron Maybin在滿球數時，投手Nick Wittgren投出一顆外角直球，沒想到卻遭主審Ben May拉弓三振，Maybin向主審抱怨好球帶後，邊碎念邊走回休息室，總教練Boone也不滿走上場力爭，結果很快就遭到驅逐出場，這是Boone本季第四次。

輪到下一名打者Mike Tauchman打擊，沒想到休息室開始起鬨，其中Gardner拿球棒對天花板猛戳，引起一壘審不滿，將Gardner和沙胖也趕出場，這時多位球員也進場向一壘審抗議。

賽後Brett Gardner表示：「老實說這有點誇張，我居然因為用球棒敲擊休息室的天花板而被趕，我猜是製造太多噪音吧，我對這情形不是很高興，我不認為這樣的行為有必要被驅逐出場。」

Boone表示：「聽著，我們的工作是循規蹈矩、不要越線，當然是因為我們不希望球員被踢出場，我也不喜歡被趕，但像我們這樣常遇到這種情形時，你心中的澎湃的熱情可能會溢出來一點。」