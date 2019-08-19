誰會遭到貿易戰傷害？根據最新的民調數據，發動戰爭的美國總統川普恐怕也是苦主之一。

據美國國家廣播公司新聞 (NBC) 和華爾街日報合作的的民調顯示，美國人對川普處理經濟的手法越來越不安，過去雖然這是他最常吹噓的主要優勢，但由於川普政府與中國的關稅衝突擾亂了金融市場和商業信心，大眾對自由貿易的支持度不斷上升，對川普的信心逐漸遭到侵蝕。

美國人支持川普處理經濟的比率縮小至 49%：46%，基本上還是給予肯定；但這比 5 月初相同調查的的 51%：41% 和 2018 年 7 月差距更大的 50%：34% 有所下降。

與此同時，美國人現在表示支持自由貿易的程度也增加至 64%：27%，比例優於二比一。這個比率從川普總統上任之初的 57%：37% ，以及歐巴馬總統任期結束時的 51%：41% 明顯上升。

政治獨立人士對自由貿易的支持度最高，達 77%：15%；民主黨人的支持度為 73%：20%。即使是川普的共和黨同胞在他就任以來的觀察後，也對自由貿易持正面支持態度，達 52%：39%。

川普的整體支持度在調查中略有下降，從 7 月的 45% 降至 43%。對於一位極度穩定的兩極化選民結構的總統來說，這仍然在於早期評估的範圍內。

關於川普競選連任的大眾看法同樣穩定。只有 40% 的美國人表示計劃繼續在 2020 年投票支持他，比去年 12 月增加 2 個百分點。投票反對的比率保持在 52%。

調查發現，在近期發生大規模槍擊事件後，對攻擊性軍事武器禁令的支持略有增加。占大多數的 62% 現在表示支持禁槍令，高於 2016 年 6 月的 51%。

大多數人還支持擴大購槍者的背景調查，也就是足及辨別危險人員的「紅旗 (red flag)」法律，以及擁槍者自願由政府回購槍支的計劃。但民意調查也顯示出對國會採取行動的強烈要求。

近半數美國人 (45%) 擔心政府在限槍權利方面會過度，而 50% 的人擔心政府做得還不夠。與此同時，調查顯示，家庭成員擁槍的比率從之前調查的 42% 上升至 46%。

川普對 Dayton 和 El Paso 最近發生的大規模槍擊事件的回應，並未讓美國人民十分信服。調查結果顯示，他們以 52% 對 36% 的比率對這些悲劇的後果處理方式不滿。54% 的人表示，總統在演講和推特上使用的語言對槍擊事件要負主要責任。

這項調查在 8 月 10 日至 14 日進行，針對 1000 名成年人採取電話調查，誤差率在 3.1 個百分點內。

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