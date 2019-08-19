在香港反送中越演越烈之際，昨 (18) 日中國公布支持深圳經濟發展新政策，似乎有意積極提升深圳的金融地位，與香港互別苗頭。

中國國務院高調表示，由於深圳為中國改革開放重要的窗口，因此有利於在進行更高層次、更高目標上的改革開放政策，此有利於「粵港澳大灣區戰略」的進行，豐富「一國兩制」發展。

中國政府將全力支持深圳建設成中國特色社會主義先行示範區，內容指出在 2025 年，深圳經濟實力、發展品質要躋身全球主要城市前段班，研發投入、產業創新能力都要達到世界一流。

而在文化軟實力、公共服務水準和生態環境方面，深圳也要達到國際領先水準，建設成現代化、國際化創新型都市。

到 2035 年，深圳的發展要成為中國典範，城市綜合經濟競爭力在世界位居領導地位，建設成具有全球影響力的創新、創業、創意之都，成為中國社會主義現代化強國的城市範例。

中國政府支持在深圳展開數位貨幣研究與行動支付等創新應用。促進深圳與港澳金融市場互聯互通，及金融 (基金) 產品互認，並在推動人民幣國際化方面先行先試。

並將深圳建設成 5G、AI、網路空間科學與技術、生命訊息與生物醫藥實驗室等重大創新科技及醫療發展地區。

同時，開放境外人才引進與出入境管理制度，允許取得永久居留資格的國際人才在深圳創辦科技型企業、擔任科學研究機構法人代表。

支持深圳展開區域性國資、國企綜合改革試驗。以高標準、高品質要求，將深圳建設成自由貿易試驗區，加速建構與國際接軌的開放型經濟新體制，並加強外匯管理改革，且推動更多國際組織和機構落戶深圳。

分析人士認為，隨著大灣區融合的進一步深化，深圳的地位應該會越來越重要，中國特色社會主義先行示範區的落實更會讓深圳的地位得以彰顯。對於股票而言，可能並不止是深圳國企股，深圳當地概念股同樣值得關注。



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