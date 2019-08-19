據報導，美國白宮貿易顧問 Peter Navarro 在周日 (18 日) 接受採訪時表示，中美貿易戰並沒有對美國經濟造成影響，淡化了兩國貿易爭端對美國消費者的影響，並且預測美國股市在明年將會持續走強。

Navarro 說道，他確信美股走強將會持續到 2020 年，並且預期聯準會 (Fed) 將會在進入今年底前大幅降息，以刺激經濟。至於先前美國公債殖利率曲線倒掛，市場認為恐是經濟衰退的訊號，對此，Navarro 認為，從技術上來看，利差幅度要更大才能算是倒掛，他認為曲線其實是只是持平。

美國 2 年期和 10 年期公債收益率曲線自 2007 年 6 月以來首次出現倒掛，10 年期公債的收益率跌至 1.574%，創三年來新低，表明投資者對於經濟衰退的趨勢更加擔憂。美股當日下挫 800 點。

Navarro 認為，上週的曲線倒掛實際上傳遞了一個正面的信號，就是美國經濟在總統川普的帶領下十分強勁，外資持續湧入，使長年期的美債價格上漲，最終使兩條曲線趨近持平。

包含川普、Navarro 和其他政府官員堅稱，在貿易戰當中，中國明顯受關稅影響更大。Navarro 表示：「到目前為止，中國幾乎承擔了關稅的全部影響。」然而，有不少市場人士認為，美國消費者是才是受害者，當關稅實行後，美國商品的價格可望增加 10%。

當被詢問到美政府是否將與中國達成貿易協定時，Navarro 回應表示：「我認為總統正在為美國做正確的事情，並且我們與中國存在一些重大的結構性問題是需要被解決的。」

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>