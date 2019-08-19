F-16
▲美國總統川普日前證實已批准對台軍售案，將賣給台灣價值 80 億美元的 F-16V 戰機。對此，大陸外交部發言人耿爽在例行記者會中發表抗議。（合成圖／翻攝自 lockheedmartin／達志影像／美聯社）

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美國總統川普（Donald Trump）18 日證實，已批准向台灣售出總價 80 億美元（折合新台幣約 2500 億元）的 F-16V 戰機群；對此，中國大陸外交部今（19）日則嚴正表示，要求美方「立即取消」這項軍售計畫，否則將會根據形勢發展，採取必要的措施，維護自身利益；發言人耿爽更烙下狠話表示：「由此造成的一切後果，必須由美方承擔！」

▲美國總統川普證實已批准對台軍售案，將賣給台灣價值 80 億美元的 F-16 戰機。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普日前證實已批准對台軍售案，將賣給台灣價值 80 億美元的 F-16V 戰機。（資料圖片／美聯社／達志影像）

綜合媒體報導，川普於 18 日接受媒體訪問時證實，已批准向台灣出售 80 億美元的 F-16V 戰機，他表示：「我已經批准這筆交易，80 億美元，所以有很多的錢和工作機會，我們也知道他們（台灣）在使用這些 F-16 時會很負責任！」

▲美國總統川普今天表示，儘管行政部門在衡量是否延長中國華為公司的臨時許可證效期，但他並不想讓美國與華為做生意。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普日前證實已批准對台軍售案，將賣給台灣價值 80 億美元的 F-16V 戰機。（資料圖片／美聯社／達志影像）

對此，大陸外交部今天舉行例行記者會時，發言人耿爽針對此事做出回應；他表示看見了媒體上的相關報導，強調中方近來多次就此事提出嚴正交涉，「我要再次強調，美國向台灣出售武器嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報，特別是『817 公報』的規定，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，中方對此表示堅決反對！」

▲中國外交部發言人耿爽 (圖 / 翻攝自網路)
▲美國總統川普日前證實已批准對台軍售案，將賣給台灣價值 80 億美元的 F-16V 戰機。對此，大陸外交部發言人耿爽在例行記者會中發表抗議。（圖／NOWnews 資料圖片）

報導指出，耿爽在記者會中指出：「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國的核心利益，中國維護自身主權和安全的決心堅定不移，中方敦促美方認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報的規定，立即取消該項軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫。否則由此造成的一切後果，必須由美方承擔，中方將根據形勢的發展，採取必要的措施，來維護自身利益！」（編輯：王錫謙）

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