近來總統府侍衛室同仁涉犯集體走私洋菸，國安局前局長彭勝竹請辭，總統府前侍衛長張捷也自請處分調職，不過對此，前總統陳水扁認為，總統府秘書長陳菊應為此事辭職，負起政治責任，這樣才是對蔡英文尋求 2020 連任的最有力輔選。

陳水扁在臉書分享《上報》總主筆陳嘉宏專欄《蔡英文還不想走出舒適圈》一文，並表示頗有同感，他指出，任何重大事件發生的應變處理，除了刑事責任、行政責任的究責外，政務高層的政治責任更是觀察指標。政務首長負起政治責任辭職下台，不是因為有犯罪嫌疑的刑事責任，也不是有監督不周的行政責任，而是為了大局著想，幫忙長官分勞解憂，最重要的是平息民怨，弭平風暴。負起政治責任辭職下台的政務首長，不會是一生仕途的終結，而是更上一層樓的起手式。

陳嘉宏舉例 2000 年 7 月 22 日不幸發生的嘉義八掌溪事件，四名在河床工作的工人，就這樣在國人的眼前被溪水沖走溺斃，震驚全國。消防署長、警政署長雙雙下台負起監督不周的行政責任，直屬長官內政部長則以事發時人在國外，拒不負起政治責任。甫就任兩個月的首任閣揆唐飛隨即表達辭意，以示負責。

而阿扁總統以閣揆辭職茲事體大，隨即啟動應變方案，「親自」致電「自己人」的副閣揆游錫堃扛起政治責任，代閣揆請辭，幫忙政府化解政局動盪的危機。阿扁知道，作為執政者，在重建救災體系與究責的危機處理，不能只拿常任文官開刀，只有讓「自己人」下台，才能「弭平民怨、切斷危機」。

陳水扁提及，反觀距離總統大選不到半年，蔡總統成功過境訪問紐約，沒想到就在歸國的同時，傳出國安局與特勤中心成員利用總統出訪專機走私大量私菸，讓這趟「元首外交」灰頭土臉，但卻沒有任何一位文職政務人員為此負起責任，也導致此事迄今爭議難平。蔡政府拖泥帶水的危機處理後果當然要付出昂貴的政治代價。

陳水扁認為，陳菊應該為這次府內侍衛室同仁集體走私大量私菸負起政治責任，才是負責稱職的總統府秘書長。陳菊辭官負責，也才是對蔡總統連任的最有力輔選。（編輯：許苡晴）