台北市長柯文哲日前一席「因為不想被下指導棋」的說法，槓上旺中集團董事長蔡衍明。而蔡衍明也發表公開信，表示過去幾年雙方吃過 10 幾次飯，意外揭露兩人過去密切關係；一向力挺柯文哲的網紅「館長」陳之漢， 18 日直播時表示對柯文哲相當失望，從原本的 100 分變成不及格，不過館長昨（ 19 ）日晚間透露，將與柯文哲在直播合體「講清楚」，時間待確認後公布。

館長表示，日前舉辦針對旺中集團的反紅媒大遊行前，他就對旺中集團及蔡衍明相當感冒，現在公開信一發表，才發現柯文哲曾私下與蔡衍明多次會面，甚至在反紅媒大遊行前後也有見面，失望表示「今天一個人那麼多人支持，根本不用去親中親共，我們這些人支持你，你給我們大大的呼了一巴掌」。

對此，柯文哲回應「你要這樣講，我還去參加過 4 次、 5 次雙城論壇啊！對不對？我還跟上海市長吃飯」，並稱「你也不可能說完全不跟、完全不要跟誰有任何接觸，還是很困難啦！在實際上政治上還是做不到」。

館長直言，柯文哲最大的缺點在於，講話都不會把話說死，「不用 yes 或 no ，他都會講故事」，引發外界諸多想像，認為這個是他的優點，卻也是最大的缺點。館長也指出，柯文哲的幕僚團隊有與他聯繫，雙方約了一起直播，柯文哲將要到現場與大家解釋、講明白，並由館長來提出疑問，不過時間尚未確認。（編輯：賴詠璿）