（中央社里約熱內盧19日綜合外電報導）美國對陷入危機的委內瑞拉施壓，美國南方司令部（U.S SouthernCommand）司令法勒今天表示，美國海軍已經準備做「必須做的事」。

美國與9個拉丁美洲國家和英國、葡萄牙及日本展開年度UNITAS海上軍事演習時，海軍上將法勒（CraigFaller）在里約熱內盧發表上述言論。

法勒告訴記者：「我不會透露我們正在策劃與正在做的事的細節，但我們還是準備執行政策決定，我們還是處於最佳位置。」

他說：「美國海軍是全球最強的海軍。如果政府做出決策部署海軍，我相信我們將能做必須做的事。」

幾週前，美國總統川普說，他考慮「封鎖或隔離」這個拉丁美洲國家。

川普之後在本月加強對委內瑞拉的制裁力道，命令凍結委內瑞拉在美國境內的所有政府資產，並禁止美國公民與委內瑞拉當局從事交易。

法勒說，美國對馬杜洛社會主義政權祭出的制裁正在發揮作用，這位委內瑞拉領袖遭到孤立。

法勒說：「美國政府的重點持續放在對一個非法政權集中施加針對性壓力，以確保轉移到正當的民主政府…這個重點部分是在確保讓合適的人道救援物資送到需要的民眾手中。」

美國是承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（JuanGuaido）為臨時總統的50多國之一。

法勒說，在巴西外海舉行的兩週海上軍演，有3300多名軍事人員參加，「向馬杜洛與其他沒有相同價值觀的夥伴傳達一個訊息」。

他說：「海軍演習向全球表明，在遇到一系列複雜的威脅時，民主國家結合起來可以做什麼。」

詢及他認為馬杜洛對演習會有什麼反應時，法勒說：「我不知道馬杜洛怎麼看事情。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080820