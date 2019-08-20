眷村酒家菜尬下午茶　溫泉淡季業者推美食搶客

夏日是溫泉業者淡季，雖然泡湯客大減，但業者也將腦筋動到餐飲上，紛紛在7、8月推出全新菜色，希望藉由美食市場增加夏季營收，推出的美食各有巧妙不同，有業者看準夏日食慾不振，推出英式下午茶輕食套餐，主攻粉領族市場，也有業者主打團圓老口味，結合眷村文化推出創新酒家菜，帶動夏日泡湯市場。

溫泉市場在夏日進入淡季，溫泉酒店業者紛紛轉戰美食市場，北投麗禧溫泉酒店，將具有台灣味的創意巧思融合英國三層架下午茶的美味，鹹點盤中的鵝肝醬脆餅選用濃度50%的鵝肝醬，結合台式古早味的化應子，香、鮮、鹹三種層次的口感一應俱全，而香煎鮮蝦佐主廚自製莎莎醬則使用份量足夠的草蝦，配上酸甜開胃的莎莎醬，讓因暑氣而萎靡不振的食慾頓時大開。

而英式下午茶中，精緻可口的甜點也是饕客的最愛，因應盛夏高溫，甜點盤中的莓果優格杯是追求輕盈的顧客最佳選擇，選用綜合莓果、白乳酪，淋上由蔓越莓酒、橙酒、蜜桃酒3種滋味調和而成的淋醬，是甜點盤最佳的開胃品項，巧克力花園將60%黑巧克力以奶凍、香堤及甘那許三種形式呈現，美味香醇且入口即化。

泡湯文化也造就獨特美食酒家菜，溫泉酒家菜融合閩南、廣東、日本料理，也成為今日台菜的重要源頭。村却國際溫泉酒店8月與台北南村私廚小酒棧合作「村村喜宴」，料理中融合了五湖四海的滋味，打造極致五感眷村酒家菜饗宴。

宜蘭同時是台灣溫泉著名的故鄉之一，業者以溫泉為基礎元素打造美食饗宴，更融入眷村文化，注入新風格，除了延伸經典酒家菜料理，創新烹調懷舊菜餚，結合藝術美學，視覺與味覺並重，推出蘭陽迎賓小碟、新式刈包夾毛氏紅燒肉、清蒸臭豆腐、蒸麵以及干貝火腿老鴨湯等私房料理。

為了帶給顧客獨特難忘的用餐體驗，除了用料理滿足味覺之外，更打造出極致五感饗宴。由香氛藝術家特調「溫情難却」、「村暖花開」獨家款香氛，讓顧客回憶美好的歡聚氛圍，還邀請宜蘭知名的那卡西老師賴萬來，透過耳熟能詳的經典歌曲，體驗還舊時光，同時以乾冰營造出溫泉溫潤細膩的觸覺體驗，再以大紅桌布、復古紅玫瑰打造耳目一新的視覺享受。