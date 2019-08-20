高雄市長韓國瑜的競選經費再度引發爭議，資深媒體人黃光芹日前爆料韓陣營至今未捐去年選舉結餘款和補助款，韓國瑜競選總部因此憤而提告。黃光芹昨（ 19 ）日也指出，國民黨主席吳敦義留有韓國瑜取走政治獻金的親簽單，她並在今（ 20 ）早呼籲「國家機器」進場調查。

黃光芹昨日開始在臉書上爆料並附上圖表，指出某王姓企業家捐了 3000 萬元，而韓國瑜將其分為 3 次、每次各取走 500 萬元現金，總共 1500 萬元，吳敦義有留下韓國瑜的親簽單；今早再度發文指出，在去年 1124 大選結束後，韓陣營給了多家顧問公司一筆不小的經費，分別是去年 11 月 26 日「流線傳媒」 52 萬 5000 元、「黑潮顧問」 157 萬 5000 元； 12 月 13 日「透晰數據」 350 萬元及 12 月 21 日「中盈顧問」 200 萬元。

黃光芹認為：「選舉都結束了，又給了兩家業者研究、調查什麼？」並指出：韓國瑜的競選經費中，有高達 3300 萬元的支出，都以籠統的規劃、設計和調查、研究名目報銷，而同樣是規劃、設計和調查、研究，請那麼多家公司是為什麼？按理說，所謂規劃、設計、研究、調查或策略，都應屬「事前」作業，為何選舉都結束一段時間了，還有 350 萬和 200 萬元不小金額的支出？

最後黃光芹再將炮口指向高雄市觀光局長潘恒旭並酸：「他們的金額再大，都不如潘恆旭的 2000 萬元大！」隨即發文呼籲「有關韓國瑜政治獻金案，請國家機器進場」。（編輯：潘毅）