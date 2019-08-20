▲炎炎夏日冷氣真的是家家戶戶的必備品，但若冷氣吹一吹「吹出小強」，那該怎麼辦？（示意圖／取自 PhotoAC ）
▲炎炎夏日冷氣真的是家家戶戶的必備品，但若冷氣吹一吹「吹出小強」，那該怎麼辦？（示意圖／取自 PhotoAC ）

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炎炎夏日冷氣真的是家家戶戶的必備品，但若冷氣吹一吹「吹出小強」，那該怎麼辦？近日就有女網友在網路上發文表示，只要周末外出，一回到家開冷氣，就會看到「超量的大強」從冷氣風口噴出來，讓她瞬間崩潰，而此文一出便引出一位殺蟑專家曝出一招「完美消滅大強」的絕招，讓網友紛紛大呼「蟑螂剋星是你」。

▲有女網友在網路上發文表示，只要周末外出，一回到家開冷氣，就會看到「超量的大強」從冷氣風口噴出來，讓她瞬間崩潰。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

這位女網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「冷氣頻繁噴出大蟑螂」表示，自己在租屋處的冷氣是分離式的，去年七月就有噴出蟑螂的經驗，一直到現在。原 PO 表示自己週末外出兩天不在家，結果回到家一開冷氣就聽到可怕的窸窸窣窣聲，然後就看到大強從冷氣風口噴出來，這樣的場景瘋狂上演。讓原 PO 大呼「不想再過著每次回家開冷氣都要提心吊膽的日子」，同時更提出疑問「有人知道是從房間跑進去還是從室外管線跑進去的嗎？要如何防堵？」。

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▲回到家一開冷氣就聽到可怕的窸窸窣窣聲，然後就看到大強從冷氣風口噴出來，這樣的場景瘋狂上演。（示意圖／取自 pakutaso ）

而此文一出引起網友們熱議，紛紛提出各種方法想幫助這位可憐的女子，其中有一位殺蟑專家表示「遇到這樣的情況，拿起殺蟲劑走到冷氣下方先把出風口的部分噴過一遍，同時把房間門關上到外面等一段時間，半小時後再打開房門通風把滿地屍體掃一掃，不過最重要的還是後續清潔，因為蟑螂什麼東西都吃，所以老舊冷氣就是蟑螂的最愛藏匿的地方之一，裡面髒又窄，適合生存和繁殖，只有定期清乾淨才能一勞永逸」。

▲殺蟑專家表示，拿起殺蟲劑走到冷氣下方先把出風口的部分噴過一遍，同時把房間門關上到外面等一段時間，半小時後再打開房門通風把滿地屍體掃一掃。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

而其他網友紛紛留言表示「冷氣定時噴出高蛋白！超讚」、「這恐怖片吧，我會崩潰那種」、「好可怕嘔嘔嘔嘔嘔，叫房東來處理啊」、「他已經住在裡面了 我有經驗 要把濾網開起來 甚至風鼓裡面已經一堆蟑螂大便和蛋了」、「這要去檢查冷氣管路啦，一定是沒封死，買個發泡劑搞定」、「看完我心裡都有陰影了…抖」、「無法想像太恐怖」。（編輯：王柏文）

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