最近，準備競選連任的蔡英文應該日子過得很愜意，理由無他，國民黨提名的總統候選人韓國瑜，到目前為止，還卡在整合郭王出不來，再加上韓又管不住自己的嘴，搞得動輒得咎，大概讓蔡覺得輕鬆不已，忍不住講了幾句有失國家元首身分的「幹話」。

首先當然與韓國瑜有關，由於行政院長蘇貞昌譏韓不專心市政，自稱看的公文有一個人高，韓國瑜旋即在網路開直播，說自己勤政不已，公文也有一個人高。說老實話，這種程度的「嘴炮」，水準大約等同於小學生吵架，本來蔡英文身為現任總統，完全可以不用介入，但她今日大概心情很好，順口回了一句：「不知道那個是還沒批的公文，還是別的地方借來拍照的。韓國瑜要說要把市長做好，那他還有3年來證明把市長做好。」

身為國家元首，當然不是絕不能說「垃圾話」，只是，在這種水準的嘴炮裡摻一咖很有意思嗎？除了嘴上占一點便宜，對國家、對國民可有任何助益？

如果這件事情只是沒格調了點，那麼，下一件事就嚴重多了。蔡英文日前在台中舉行「辣台派開講」時，對支持者喊話，表示「你們應該對某個人道歉」，意指台中市民未能讓林佳龍連任，所以該向林道歉。引起藍營的台中市議員連番炮轟。

這件事講起來多麼有趣？一個正在競選連任的現任民選總統，竟然對著滿場擁有投票權的公民表示，應該為台中市長的選舉結果，向特定政治人物致歉？套用蔡英文所說：「不知道她（蔡英文）到底是用什麼身分說這句話？」好一個民選總統，好樣的蔡英文！

再者，8月16日監察院因為「口譯哥」趙怡翔接任駐美代表處政治組組長人事案，通過了監察委員仉桂美、江綺雯、劉德勳報告，認定外交部嚴重混用機要人員與聘用人員的進用機制、聘趙怡翔為一等諮議未符相關資格條件規定，通過對外交部的糾正案。對此，蔡英文表示：「這件事情外交部、銓敘部都已經說明了這項人事任用沒問題，希望監察院秉持憲政倫理，尊重行政倫理。」

依《中華民國憲法》增修條文第7條：「監委須超出黨派以外，依法獨立行使職權。」蔡英文卻以總統的身分，表示「這項人事任用沒問題」，「希望」監察院「尊重」行政倫理。

這玩笑真的開大了！即使1992年修憲後，監察院實際上不再具有國會身分，但依《中華民國憲法》，監察院好歹還是中華民國最高監察機關，身為實際上掌握行政權的總統，竟然公開干涉監察權，不管在全世界哪個國家，都會被視為憲政危機吧！

其實，大家都知道蔡英文及執政的民進黨，對於現行的《中華民國憲法》多有不滿，實際上也不是那麼在乎「以民為主」的民主政治，但問題是，既然妳2016年是依據《中華民國憲法》出任中華民國總統，就算假裝，也應該假裝尊重這部憲法、尊重民主體制。

然而，公然表示國民應向特定政治人物致歉、公然發言干涉監察權這樣的行為舉止，能夠說是民主國家的常態嗎？

奉勸蔡英文一句：「得意切莫忘形。」妳不還正想著要競選連任嗎？就這麼曝露真實的心態，啊內甘厚？