國民黨總統參選人韓國瑜爆出麻將風波後爭議不斷，最近更指控總統蔡英文用「國家機器監視他」，讓這場 2020 總統大選充滿口水戰。民進黨立委管碧玲今日（ 20 ）在臉書嗆韓國瑜「走歪路」用假新聞製造「歪樓效果」模糊焦點，並質疑韓：「真的要為了選舉，扭曲自己的人格到宵小、猥瑣的地步嗎？」

管碧玲認為，去年九合一選舉高雄市長辯論時，陳其邁和韓國瑜的表現天地之差，韓國瑜都用假新聞製造「歪樓」效果，把新聞輿論導向假新聞的討論方向，讓辯論本身失去能見度。

管碧玲指出，韓國瑜第一次「歪樓」是「陳其邁戴耳機」、第二次「歪樓」是「護唇膏過敏」；管碧玲還說：「兩次都完勝，非常成功的主導新聞，政見和辯論本身，完全沒有討論空間！」

管碧玲表示，韓國瑜已經是市長，現在將要角逐總統大位，再走歪路用「歪樓」術，顯然道德瑕疵更嚴重。她還說：「因為直轄市市長，不能行為如宵小之輩；意欲未來的總統，更絕對不能是猥瑣奇特之人！」

管碧玲質疑：「現任市長、競選未來總統的韓國瑜，到底是什麼人格？這個人，為什麼一而再再而三的『走歪路信歪樓』？真的要為了選舉，扭曲自己的人格到宵小、猥瑣的地步嗎？」；最後她也呼籲韓國瑜，「陌生的韓市長：走正路，棄歪樓；回頭是岸，猶未遠矣！」（編輯：潘毅）