貨幣與支付的形態隨著時代與科技的變革不斷推陳出新，隨著金融科技的發展，加密貨幣的出現更是為大型支付公司帶來了革命性的壓力。

去中心化的支付機制，讓加密貨幣的發展以及多元性更是超出想像。如今，萬事達卡 (MA-US) 作為四大信用卡發卡機構之一，也在緊鑼密鼓的組建自家的加密貨幣團隊。

萬事達卡在 6 月份與臉書簽署加密貨幣 Libra 的合作協議後，如今又對外發布了招聘，以組建自己的加密貨幣團隊。該公司表示，正在為支付和加密貨幣的職位招募人員，獲得聘用的員工將負責監看整個加密貨幣生態系統趨勢，同時為該公司開發新產品及解決方案。

研究機構認為，這並不意味著萬事達卡計劃生產自家的加密貨幣。產業專家預測，隨著新產品和服務，該公司將尋求更多地參與區塊鏈技術和相關市場。萬事達卡的目標在於不僅是一家信用卡公司，也期望成為科技公司。萬事達卡的高層則表示，公司正在尋求通過新的方式來創造更多的價值。

萬事達卡高級副總裁 Seth Eisen 表示，公司正在尋找創造價值的新方法。「區塊鏈和加密貨幣都是這些新趨勢的一部分。」Eisen 說道。

隨着加密貨幣領域不斷發展，不少大型支付公司也紛紛踏入加密領域並取得相關的專利。有資料顯示，萬事達卡已經取得了 27 項區塊鏈專利，而美國銀行 (Bank of America)、IBM、那斯達克交易所則各取得 43 項、27 項、5 項區塊鏈相關的專利。

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