Lamigo桃猿移師台南與統一獅交手，靠著先發投手李茲6局極具壓制力的投球，狂飆13K封鎖對手，加上猿隊打者全場敲出包括2轟在內的14支安打，終場以7:2擊敗統一，終止2連敗。

桃猿直到第4局打線才終於甦醒，陳俊秀、郭嚴文安打攻佔二、三壘，最後靠著梁家榮滾地球，送回三壘跑者，Lamigo先馳得點。

猿隊5局上乘勝追擊，陳晨威內野安打之後，林立三壘安打帶有1分打點，接著藍寅倫敲出落點巧妙地安打，再送回球隊第3分，1出局之後，陳俊秀轟出左外野方向2分彈，幫助旗隊取得5分領先大局，獅隊暫停之後，亞力克接連解決2名打者，結束投球工作。

獅隊6局上派上方建德中繼，但一開始就對陳晨威投出保送，隨後還被盜上三壘，下一棒的林立高飛犧牲打再送回1分，雖然猿隊繼續攻佔一、三壘，卻接連兩名打者出局，結束半局攻勢。不過林立在8局上又發威，敲出中外野陽春砲。

在李茲退場後，統一獅打線終於在7局下啟動，桃猿後援投手黃偉晟一開始就被蘇智傑敲安，對高國慶投出保送，1出局攻佔一、三壘之後，郭峻偉游擊方向滾地球，送回獅隊第一分。9局下林伯佑登板，卻被蘇智傑、高國慶安打再掉1分，無人出局壘上有人的危機下，派出黃子鵬連續收拾3名打者，結束比賽。

李茲此役主投6局一共用了105球，僅被敲2支零星安打，送出3次四死球，不過狂飆13次三振，拿下個人5連勝，也以12勝登上中職勝投王，防禦率3.85。