今日天氣／低壓帶影響！天氣不穩定 留意短時強降雨

今（ 21 ）天仍在低壓帶環境內，天氣較不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其中南部降雨時間還是會比較長，其他地區午後也要留意短時強降雨，出門請攜帶雨具備用；溫度方面，中南部高溫約 30、31 度，北部及東半部 32、33 度，沒下雨時感受較悶熱。

民進黨艱困選區提名！高嘉瑜、許淑華確定徵召參選

民進黨昨（ 20 ）日召開提名委員會，確定 7 位艱困選區立委提名人選。包括北市議員高嘉瑜、許淑華均入列。不過因北市之前屬意提名中研院學者吳乃德之子吳怡農，獲得不錯口碑後，黨中央也考慮再提高學歷、高顏質的政治新人謝佩芬及陳治維參選台北文山、大安區等艱困選區。

韓國瑜2千萬帳目？潘恒旭：最大筆給「綠媒」卻罵最凶！

高雄市長韓國瑜陣營傳出有 2 千萬元政治獻金，流向高雄市觀光局長潘恒旭親人的公司，潘恒旭 19 日公布帳目，指出金錢流向絕對合法、禁得起檢驗，並表示最大筆的廣告金流給「綠媒」三立、民視，卻罵韓國瑜最凶。

大逆轉！具惠善嚷不想離 友人爆「提離婚的就是她自己」

韓星安宰賢、具惠善 18 日驚傳協議離婚，兩人從螢幕情侶到姐弟戀修成正果，為粉絲津津樂道，如今鬧翻令外界詫異。女方在經紀公司發布婚變聲明後，大動作放話「我感到被背叛了，我想守護家庭」，貌似想挽回，卻被知情友人踢爆，先提離婚的其實是具惠善自己。

職場困境重重 逾6成遭歧視 3成到職1天閃離

隨著社會進步，從民間到政府都相當注重職場平權，也有相關法規規範，但是現實終究比較殘酷，根據人力銀行昨（ 20 ）日公布的調查報告，有高達 6 成 1 的上班族指出，遭遇過各形式的職場歧視，其中以 45 歲以上年齡歧視為大宗，女性更因為「外貌」遭受差別待遇，困境重重的職場也讓3成上班族淪為到職一天便閃電離職的快閃族。

拔插頭真能省電嗎？ 神人曝「專業換算法」：根本超無感

許多人為了省電，都會將暫時沒要使用的電器插頭拔掉，不過這樣真的能省電嗎？有網友就在 PTT 發問，結果意外釣出一名內行人神解，以冷氣為例，曝光專業換算法。（編輯：許苡晴）