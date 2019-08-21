金管會公布最新統計，今（2019）年1至6月壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣2871.24億元，較去年同期衰退2成，金管會分析，外幣保單衰退有3原因，包括基期偏高、資本市場變化大及美元貶值，使得投資人轉趨保守觀望所致。

金管會統計，壽險業截至今年6月底外幣保險新契約保費收入折合新台幣2871.24億元，其中投資型保險折合新台幣約858.02億元，占約30%、傳統型保險折合約新台幣2013.22億元，占約70%。若就幣別來看，主要為美元、澳幣及人民幣保險商品新契約，又以美元最大宗，占比維持在8成6左右。

不過，金管會表示，今年上半年美元保險商品新契約保費收入約79.91億美元，較去年同期衰退了22%，其中投資型保險約18.20億美元，占比約23%，傳統型保險約61.71億美元，占比約77%。

澳幣保險商品新契約保費收入約6.14億澳元，亦較去年同期減少15%，其中投資型保險約2.09億澳元，占比約34%，傳統型保險約4.05億澳元，占比約66%。

至於人民幣保險商品新契約保費收入約33.84億人民幣，更較去年同期大幅衰退32%，其中投資型保險約31.98億人民幣，占比約95%，傳統型保險約1.86億人民幣，占比約5%。

對於外幣保單退燒，金管會分析，除比較基期高，去年上半年銷售成績很好，創下多項紀錄，加上資本市場有大波動，在金融市場不穩定情況下，投資人對外幣保單會較為保守，還有就是美元匯率走貶，也讓消費者趨向觀望。

不過，金管會也提醒，保險業外幣保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。而民眾購買外幣保單時，也要注意因外幣保單的保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付的幣別皆為外幣，要特別注意匯率風險。