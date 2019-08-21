知名網紅阿滴與滴妹，是 Youtuber 圈裡知名的兄妹檔，兩人頻道訂閱數都已經突破百萬，人氣相當之高。不過日前就有網友發文指出，自己在廣告上驚見滴妹的哥哥，不過這個人卻不是阿滴！照片一曝光後，立馬吸引超多粉絲討論。

日前有一名網友於社群平台《 Dcard 》發文，指出自己某日在看電視時，突然閃過一個廣告，原本自己準備要立刻把廣告切掉時，沒想到卻驚見一個熟悉面孔，仔細一看竟發現廣告上的男子根本就像滴妹，讓原 PO 大笑直言「根本就是滴妹的哥哥吧！實在有夠像的啦」！

文章一曝光後，立馬吸引許多人討論，也有許多粉絲歪樓留言「可能是隱藏版的滴大哥吧」、「如果換成禿頭就像他爸了」、「根本一模一樣」、「天啊！這根本是複製貼上上去的吧」、「超爆像哈哈哈哈！傻眼～突然覺得阿滴跟滴妹完全不像了」。

另外也有神人秒搜出這名激似滴妹的男性到底是誰？其實他正是家庭醫學科的黃彗倫醫生，其經常上醫師談論的相關節目，例如胡瓜所主持的《醫師好辣》，分享許多有關身體症狀及健康的知識給予觀眾。

阿滴與滴妹是 Youtuber 圈裡感情相當好的兄妹，兩人親民個性以及活潑性格深受許多粉絲大愛，現今兩人都各設頻道，雙方粉絲人數都突破百萬，可見這對兄妹檔人氣真的相當之高。（編輯：陳雅雲）