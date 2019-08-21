（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本法務省昨天公布去年取消外籍人士居留日本資格832件，比前年高出一倍，也是2005年開始統計以來的新高紀錄。

日本讀賣新聞報導，法務省出入國在留管理廳（相當於出入境管理局）表示，統計去年取消外籍人士居留日本資格832件，比前年增加447件。

其中以取消留學資格412件（占49.5%）最多，其次是取消技能實習資格153件（占18.4%），前年僅有8件，另外，取消包含假結婚在內的「日本人配偶等」類別有80件（9.6%），居第3位。

若以國籍來看，越南人有416人（50%）、中國人152人（18.3%）、尼泊爾人62人（7.5%）。

報導說，部分外籍人士在日本就讀語言學校，但卻整天忙於打工；有的被學校除籍後，仍滯留日本，這些情況明顯增加。

截至去年底，在日本的外籍留學生多達33萬7000人（比前年增加8.2%），主要是就業為目的留日人數增多之故。

此外，實習生在實習地失聯後，轉到其他地方就業或尋找工作的案例也增多。

日本於2017年出入境管理及難民認定法（簡稱入管難民法）修法後，追加可取消旅居日本外籍人士資格事由，加上調查制度逐漸建立，因此取消外籍人士居留資格件數增加。

入管難民法規定，外籍人士如果假結婚、在登記以外的公司工作而不當取得居留資格，以及從事不符居留資格活動，日本法務省可取消居留資格，並將強制遣送回國或要求儘速離境。（編輯：王永志）1080821