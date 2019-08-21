美國 2 年期和 10 年期公債殖利率曲線自 2007 年 6 月以來首次出現倒掛，10 年期公債的收益率跌至 1.574%，創三年來新低，表明投資者對於經濟衰退的趨勢更加擔憂。然而，美國舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 認為，美國經濟並沒有走向衰退，並支持降息。

Daly 指出：「從數據上來看，我見到的是穩固的國內發展趨勢，這表明美國經濟在持續擴張。」

Daly 進一步說道：「不過，全球經濟成長疲軟和貿易不確定性造成了相當大的不利因素，並且促使市場陷入對於經濟衰退即將到來擔憂。因此，我正在密切關注的一件事是，市場氣氛與數據不同步的情況，以至於對經濟衰退的恐懼成為一種自我實現的結果。」

此外，Daly 也表示，對於目前所面臨的不利因素以及通貨膨脹率持續低於 2% 的目標，降息乃是適當的政策調整。「但是，我應該強調，我支持降息是基於我希望看到我們的經濟擴張持續下去，而不是因為我認為經濟衰退即將到來。」

到目前為止，美聯準會的政策似乎還不足以消弭市場對經濟前景的擔憂。有不少的政府顧問也在最近發表言論，以淡化了中美貿易戰對美國經濟的影響。

日前，美國白宮貿易顧問 Peter Navarro 曾表示，中美貿易戰並沒有對美國經濟造成影響，並且預測美國股市在明年將會持續走強。

Daly 認為，曲線倒掛實際上傳遞了一個正面的信號，就是美國經濟在總統川普的帶領下十分強勁，外資持續湧入，使長年期的美債價格上漲，最終使兩條曲線趨近持平。

包含川普、Navarro 和其他政府官員堅稱，在貿易戰當中，中國明顯受關稅影響更大。然而，有不少市場人士認為，美國消費者是才是受害者，當關稅實行後，美國商品的價格可能上漲 10%。

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