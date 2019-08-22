台灣政壇的變化很快，政治人物的聲勢也是。

誰能想像，2016年大選獲得74萬多票，取得國會5席不分區立委席次的時代力量，短短3年時間，政黨支持度狂降，最新民調顯示，時力只以6.9%落居第四，輸給剛成立的台灣民眾黨11.9%。黨主席請辭後，黨內面臨路線爭議及選舉是否與民進黨合作等議題，至今紛擾不斷。

誰又能預見，去年11月韓國瑜以89萬2545票，15萬票之多贏過民進黨對手陳其邁，拿下高雄市長；今年7月15日韓國瑜又以44.805%的民調高支持度贏得國民黨黨內初選，超過第二的鴻海集團創辦人郭台銘有17%，大勢一片看好；如今，韓國瑜面臨黨內整合困境及綠營的狂轟猛攻，支持度反倒滑落不少。訝異之餘，也讓人感嘆政治情勢變化之快，不得不警惕。

我這裡沒有要談個案，只想用現象去分析，一個人對政治人物或是黨派的支持，很重要的就是「能不能讓我感到信心」，通常跟自我的認知有關，以及是否可以滿足自我對政治事務的認定。

以韓國瑜來說，就任市長後他的個性及作風並未有所改變，何況他通過初選，成為國民黨總統提名人，照理說更該眾星拱月、全黨挺一人，但為何近期開出來的民調不如預期，關鍵就在於「信心度不足」，而這信心的缺乏也讓部分支持的群眾轉而觀望、不語，導致沉默螺旋效應，這種相互影響的作用，直接反映在外界對於韓國瑜看好度上。

深究「信心度不足」原因，大概可以歸咎到國民黨及韓國瑜本人所展現的行為上。

國民黨的問題在於，一開始無法讓所有參與黨內初選者信服遊戲規則，初選結束後面對郭台銘、王金平兩位黨籍同志堅持參選到底，不僅沒有具體因應作為，也沒有任何折衝的做法。面對基層殷殷期盼能夠有「韓郭會」的整合期待，更是遲遲無法達成。

眼看郭台銘跟柯、王兩人會面了好幾次，但就是沒辦法跟韓國瑜講上話，支持者對國民黨的失望與不滿開始在地方發酵，黨員很多人的疑問是「這中間到底有什麼問題」？外界看到的是黨籍民代及黨職幹部不斷地希望黨中央拿出辦法，但就是沒有下文；然後，黨籍的縣市首長決定不接韓國瑜競選主委，對於輔選態度也模稜兩可。

不說別的，就說對於黨提名的總統候選人近期民調滑落、屢遭綠營攻擊、整合遇到困難等，不見黨主席吳敦義或黨中央即時回應、強力回擊，「隨人叫罵、毫無戰力」，也難怪基層極度憂心，看不到黨有任何企圖心及決心，這樣想要2020重返執政，無疑是癡人說夢，自己給自己灌迷湯而已。

至於外界對韓國瑜的信心，固然跟郭台銘仍無法整合有關。但重點是，殊不見其在競選高雄市長時期，那種「大聲喊話、用力行銷」的態度，高雄市民是看到韓國瑜那種我可以改變一切的魄力、那種選我可以一掃陰霾、撥雲見日的能力，所以選擇支持；現在韓國瑜要參選總統，更該展現強大的信心與魄力，「應該要讓民眾相信我可以，而不只是我願意」，這點才是韓的當務之急。

選市長或許可以靠一個人，但選總統絕對不能單靠一個人或一個黨。國民黨務必要清楚了解，政黨生存是命懸一線，任何私心的念頭都不利於這個黨，更別說這個社會及國家。「要民眾對韓國瑜有信心，國民黨應該先對韓國瑜有信心」。

面對擅長選舉的民進黨及想坐享漁利的柯文哲，2020大選從來都不簡單，唯有重燃民眾對韓國瑜及國民黨的信心，才能讓大家因為有希望而想改變，這場仗才有一點贏的可能。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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