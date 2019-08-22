香港反送中示威活動不斷，北京當局、大陸官媒同聲譴責，將參與示威的民眾定調為「受外國勢力影響的暴徒」，在恐嚇大多數沉默而遵紀守法的居民，然而根據外媒報導，大陸的努力似乎沒能為自己對國際輿論的影響起夠多的作用。

紐約時報 20 日刊載名為「中國軟實力的失敗：譴責香港示威」的社論，文中提及，北京當局渴望塑造軟實力，但從其宣傳手法看來，卻又像不知該如何獲取。比如，大陸官媒大肆報導武警在深圳集結演習的畫面，還有在外媒被封鎖的情況下，於國內廣為發布《環球時報》記者在機場被抗議者毆打的新聞、港警鮮血淋漓的照片等，藉此激起許多大陸網友的怒火。此外，在澳洲、加拿大和歐洲等地，反對香港示威的親中人士，在言詞使用或是採取的行動上都不是太「健康」。

報導也指出，19 日臉書和推特接連刪除數百個大陸帳戶一事，對北京企圖左右國際輿論又再造成打擊。原因是這些帳戶被認定受到北京當局支持、從事違反社群規範的組織活動，散布關於香港的錯誤訊息；《中國日報》英文版和新華社等大陸官方媒體，也都以推廣推文的方式，宣傳自己對香港騷亂的看法。

該篇報導也稱，中國國家主席習近平在 2013 年接掌中國大陸後不久，就宣稱要加強國家的文化軟實力，但香港抗議活動顯示，北京對軟實力的運用似乎遠不如硬實力，反而讓自己看上去像個惡霸。若是繼續以同樣的模式走下去，中國大陸僅有的一點軟實力，可能也將被侵蝕殆盡。