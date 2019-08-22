近來韓流風靡全亞洲，當地特殊的飲酒文化也逐漸廣為人知。韓國人超愛喝也超會喝！
▲近來韓流風靡全亞洲，當地特殊的飲酒文化也逐漸廣為人知。韓國人超愛喝也超會喝！（圖／ Pixabay ）

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近來韓流風靡全亞洲，當地特殊的飲酒文化也逐漸廣為人知。韓國人超愛喝也超會喝！根據 2014 年時韓國食品醫藥品安全廳的統計，有 82.5% 的韓國人曾在聚會上飲酒過量。因此也流傳著「韓國人說自己喝酒第二，沒人敢稱第一」、「為了喝醉而喝酒」的俗語。而這酒國文化內，卻暗藏許多禮儀與細節。

韓國職場上有著「會食」文化（類似應酬），為了團結公司團隊向心力，常常在下班之後會有會食的需要，而會食通常都會有多次續攤。韓國人在喝酒的禮儀上也是相當講究。除了幫長輩斟酒，還有轉身遮著酒杯等細節。在聚會中，必須先問「長輩要不要喝」，若長輩說好，坐在店內地板上，要「跪著」用「雙手」倒酒。但若是在路邊小攤喝酒的話，就是坐在椅子上就可。

此外，乾杯的時候，杯子高度絕對不能比長輩高。這點也時常在韓劇內出現！若是後輩沒注意到這個禮儀，很有可能立刻被訓斥。且在長輩面前喝酒，後輩則要稍微轉身，用手遮住杯子喝酒。

▲韓國古裝劇也出現，在長輩面前喝酒，後輩則要稍微轉身，用手遮住杯子喝酒。（圖／翻攝網路）

也因為喝酒文化盛行，韓國當地也有著許多如及具特色的「喝酒遊戲」如「燒酒瓶蓋遊戲」、「燒酒杯沈船遊戲」等。此外，韓國人喝酒為的就是喝醉，聚會結束時，絕對不接受有人保持清醒！（編輯：潘毅）

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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