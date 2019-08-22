睽違八年，方大同終於要在星期六站上小巨蛋，舉辦「靈心之子」演唱會，而今（22）日，方大同與旗下女歌手：王詩安、孔藝弦共同練團，首次登台的孔藝弦興奮表示：「我其實很緊張，第一次要在老闆的演唱會上演出，這也是我首次亮相，就獻給小巨蛋，格外興奮，希望可以透過音樂讓大家認識我，把最好的一面呈現給各位。」

方大同日前來到台灣舉辦記者會時，身形明顯消瘦，讓外界非常擔心，對於身材越來越瘦，他被問到是不是演唱會壓力過大而變瘦，針對此事方大同經紀人表示，「由於方大同現在自己當了老闆，不僅要準備巡迴演唱會所有內容物，當然還有公司的大小事也都要一同處理，可說是工作量變超大，每天忙得焦頭爛額，相對地壓力也跟著變大。」

經紀人也透露，方大同對於體重方大同一直沒有特別去量及注意，因為對他來說，體重不是一件重要的事，而是現在當了老闆就要將每一件事情都作好作滿，現在的方大同自己將每個角色分工的很明確，當歌手時就要將每一首歌曲都唱好，作演唱會時音樂就要盡全力顧好，當老闆時就要將公司大小事都顧好。

24日演唱會就要在台北小巨蛋登場，但因颱風白鹿的攪局，方大同目前對於颱風的動態，非常關注，也表示，希望當天演唱會能非常順利的演出，也希望所有歌迷朋友們，都要特別注意安全。