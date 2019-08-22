（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）台灣旅遊業者和地方政府組團參加泰國國際旅展，宣傳推廣台灣旅遊。泰國目前是台灣前十大觀光客來源國中成長率最高的國家，觀光局設下今年突破40萬赴台觀光人次的目標。

泰國國際旅展（Thai International Travel Fair）今天起到24日在曼谷IMPACT登場，交通部觀光局委託台灣觀光協會組團參加旅展。

這次台灣旅遊業者以「2019 美食、購物及宗教旅遊」為推廣主題，藉由旅展加強曝光宣傳，並在曼谷舉辦台灣觀光推廣會，邀請泰國當地旅遊公會、航空公司、旅遊業者及媒體共同參與，提供台泰雙方洽談合作平台，讓業者了解泰國人的旅遊需求。

台灣館現場有八家將臉譜彩繪、鐵四帝舞團表演、木湯匙DIY、愛玉冰試吃等，還有最近在各國爆紅的珍珠奶茶試喝活動，吸引大批泰國民眾排隊索取。

觀光局曼谷辦事處主任巫宗霖表示，這次旅展有屏東縣政府、高雄市政府、宜蘭縣政府和30多家旅遊業者共約70多人參加，台灣館占地216平方公尺，是整個旅展最大的館，凸顯觀光局要拓展泰國市場的決心。

巫宗霖說，今年1到7月泰國旅客赴台灣觀光人次成長率達到29.2%，是台灣前十大觀光客來源國成長率最高的國家，去年全年泰國赴台觀光人次為32萬，今年觀光局設下40萬的目標，希望藉由旅展刺激更多泰國人赴台觀光。（編輯：林憬屏）1080822