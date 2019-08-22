國泰金控今（22）日舉行法說會，面對美中貿易戰，全球供應鏈重新調整，加上政府祭出境外資金回台專法，總經理李長庚表示，真的有看到海外資金回流台灣，客戶詢問度也很高，集團相當重視，特別設一個小組，由素有「併購金童」之稱的國泰世華銀行董事長郭明鑑領軍，要以「打群架」方式，結合銀行、投信及證券資源，滿足客戶回台投資需求。

對於國泰金董事會通過啟動史上第二次現增200億元，李長庚說明，除強化國泰人壽因應市場大幅波動的能力，還有就是國泰世華銀行被金管會列為系統性重要銀行，即「大到不能倒」，希望讓銀行提前達成系統性重要銀行的資本增提要求。

不過，為因應金融市場波動，金管會要求系統性重要銀行加計增提4%資本，李長庚說可以體會金管會為了預防系統性風險的用心良苦，但1家市占率約5%銀行，與國際間所認定市占率達20%至30%大型系統銀行仍有差距，當然，這對國泰世華銀行來說是很大的榮耀，會努力協助主管機關達到政策目的，也會調整一些業務，資本增提不用4年就可以提前達陣。

此外，國泰金也看到台商回流商機。李長庚認為台灣過去30年資金比較擔心往外走，現在隨著全球供應鏈重新調整，加上政府推出境外資金回流專法，確實看到海外資金有回流台灣，即便金融業沒辦法參加直接投資，但就70%間接投資與25%理財與5%自由運用，金融機構有相當空間去發揮。

李長庚說，國泰金以高規格來看待這件事，他更透露集團由素有「併購金童」之稱的國泰世華銀行董事長郭明鑑親自督軍組隊，希望以「打群架」的方式，透過集團各項資源去建構平台，配合客戶需求。