週四 (22 日) 美 8 月製造業暴冷萎縮十年首見，10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛暫現，全球央行年會傑克森霍爾開幕首日，聯準會官員接連釋出 9 月不降息訊號，波音領道瓊小幅上揚之外，三大指數全數收跌。

週四 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 49.51 點，或 0.19%，收 26252.24 點。

那斯達克指數下滑 28.82 點，或 0.36%，收 7991.39 點。

標普 500 指數下滑 1.48 點，或 0.05%，收 2922.95 點。

費城半導體指數下滑 0.47 點，或 0.03%，收 1512.25 點。

標普 11 個主要板塊有 6 大板塊收低，材料、醫療保健與能源板塊跌幅最大，金融、必需消費品與房地產板塊領漲。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 全數下滑，Netflix (NFLX-US) 下跌 0.30%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.0050%；臉書 (FB-US) 下跌 0.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.98%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.085%。

晶片股漲跌互見，Qorvo (QRVO-US) 下跌 1.61%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.56%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.78%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.15%；AMD (AMD-US) 上漲 0.63%；美光 (MU-US) 上漲 1.38%。

金融股齊揚。高盛 (GS-US) 上漲 0.87%；花旗 (C-US) 上漲 1.08%；摩根史坦利 (MS-US) 上漲 0.85%。

台股 ADR 大失血。友達 ADR (AUO-US) 大跌 4.05%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.37%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.47%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.90%。

焦點個股

波音公司 (BA-US) 目前正招募數百名的臨時員工，以應付在接下來可能大量出現的 737 MAX 客機交機需求，波音希望在第四季初獲得批准。其股價週四續漲 4.24% 至每股 354.41 美元，帶動道瓊小幅收漲。

華爾街分析

經濟衰退加劇的擔憂之際，週四 10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛暫現，8 月美國製造業採購經理人 (PMI) 指數報 49.9，遜於市場預期 50.5，這是自 2009 年 9 月以來首次低於榮枯線 50.0 門檻。

市場研究機構 IHS MARKIT 經濟學家 Tim Moore 表示，製造業企業繼續感受到全球經濟狀況放緩的影響，新出口銷售出現自 2009 年 8 月以來的最快降幅。

Helios Quantitative Research 首席投資官 Joe Mallen 表示：「製造業在全球範圍內已經相當疲軟，現在我們開始看到這種情況已經流入美國。」

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「我們正處於非常糟糕的懸崖邊緣，因為全球經濟放緩，美中貿易戰持續不斷。」

美國總統川普週四持續施壓聯準會，稱美國經濟狀況良好，但質問聯準會為何美國支付的利息要比德國和其他一些國家高得多?

美國總統川普週四持續施壓聯準會 (圖片：翻攝川普推特)

聯準會 (Fed) 堪薩斯分行總裁喬治 (Esther George) 和費城 Fed 分行主席哈克 (Patrick Harker) 週四表示，上月美國聯準會進行 10 多年來的首次降息，目前不需要為經濟提供更多刺激措施。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「聯準會官員已放出了兩個試探訊息，他們不認為有任何理由在 9 月份下調利率。我認為，聯準會正在試圖撥亂反正，看看如果他們根本不降息，市場會作何反應？」

D.A. Davidson 公司分析師 James Ragan 表示：「由於投資者在等待聯準會主席鮑爾主席週五演說釋出的重大消息，市場暫時停頓。」

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