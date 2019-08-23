（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）南韓政府決定不續簽「韓日軍事情報保護協定」，南韓國防部22日發表立場新聞資料表示，將切實執行政府的決定，以強大的韓美同盟為基礎，繼續確保韓美聯合防衛態勢全面穩定。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓國防部長官（國防部長）鄭景斗、合同參謀本部議長朴漢基等韓軍高層將向駐韓美軍當局另行說明南韓政府此次決策的背景和過程。

青瓦台國家安保室室長鄭義溶22日下午主持國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，就是否續簽「韓日軍事情報保護協定」（General Security ofMilitary Information Agreement, GSOMIA），進行討論。

青瓦台相關消息人士22日透露，南韓總統文在寅和國務總理李洛淵參與商議，屬於政府舉行國安會議全體會議。在綜合考量各方面情況後，南韓政府作出不順延「韓日軍事情報保護協定」的決定。

報導指出，青瓦台相關人士表示，日本拿韓日關係缺乏信任和安全問題為藉口，對南韓採取經濟報復措施，將歷史問題轉換為經濟報復。日本還在未作出任何解釋的情況下，將南韓移出基於互信而維持的出口白名單。日本將歷史問題與安全問題掛鉤，在此情況下，韓方不得不重新考慮是否需續簽韓日軍情協定。

青瓦台人士表示，對於大法院作出二戰韓籍勞工索賠勝訴的判決，南韓政府根據三權分立的原則，尊重判決；同時考慮韓日關係，提議舉行韓日高峰會談，並兩次對日本派遣特使，向日方提出解決問題的方案，作出不懈努力。

這名青瓦台人士表示，但日本未予回應。對於文在寅在光復節賀詞中釋放的對話訊號，日本也沒有誠意回應。

南韓政府於2016年11月與日本簽署「韓日軍事情報保護協定」。根據協定，韓日從2016年至今年共交流29次軍事情報。

其中，在今年，從5月9日北韓發射疑似為北韓版「伊斯坎德爾」的KN-23短程彈道飛彈起，韓日至今在3個多月間共互換7次情報。（編輯：馮昭）1080823