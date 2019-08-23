現代社會生活壓力大，年輕人每天汲汲營營、終日忙碌奔走卻沒機會停下來喘口氣，「什麼時候日子開始變得不再閃閃發亮？」或許很多人午夜夢迴時，曾經不禁問自己這個問題。擁有超過 30 年家庭醫師經驗的李佳燕醫生，今（ 23 ）日在臉書發文感慨年輕人不敢結婚，結婚了也不敢生小孩，生了小孩也沒空陪伴的無奈現狀，獲得許多網友共鳴。

曾經出書分享親子教養經驗的家庭醫師李佳燕，今日在臉書發文表示，年輕人不敢結婚；結婚了之後，不敢生小孩；生小孩之後，每天忙到三餐都必須外食，沒有空在家料理食物；沒有空陪伴小孩，幼兒園、安親班，最好能顧小孩到六點七點八點九點之後；小孩接回家，至少都晚上七點、八點，甚至九點了，小孩也跟著沒有時間好好享受親子互動，連充足的睡眠，都是奢望。

年輕家庭的無奈生活不只如此，李佳燕指出，孩子就算發燒、流感、腸病毒，還是得瞞著老師，把孩子送去學校、安親班、幼兒園，因為大人都要上班。「上很難請假的班，上很難有成就感的班，上很難有積蓄的班，上很奇怪的班。」

什麼是「奇怪的班」？李佳燕解釋，上班族「低薪資、超時工作、加班費沒看到、下班工作跟著走、仍然男女同工不同酬、要像隻黃金獵犬般乖順服從，把創意忘記地工作」。李佳燕強調，不是這幾年才如此，而是「整個社會、制度環環相扣的問題了」！

李佳燕感嘆自己接了許多談教養的演講，無力感卻越來越重。直言「是誰把家庭生活、運動休閒、發展興趣、交友、閱讀…各種成為一個完整的人，必須有的生活要素，從我們年輕人的人生中，剝奪掉了？」李佳燕認為這個現象存在多年，和哪個政黨執政無關，不只是個人的悲哀、家庭的悲哀，而是整個國家都必須嚴肅面對的問題。

文章一出，獲得許多網友共鳴，紛紛留言表示，「好有感喔！好無奈的心情」、「李醫師說到大家心聲，感同身受」、「字字句句貼切無比」、「完全切中要點，說出中生代的悲歌」、「完全把小市民的心聲表露無遺」、「完全說中我們這些雙薪家庭無奈的心聲」。（編輯：倪浩軒）