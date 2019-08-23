因應白鹿颱風來襲，縣長張麗善、副縣長謝淑亞關切民眾生命財產安危，今（23）日視察縣內道路排水設施，指示各單位本權責加強防颱整備及應變工作，隨時注意颱風動態及保持通訊暢通，必要時縣府將立即成立應變中心，並籲請鄉親們一定要做好防災準備。

張麗善視察虎尾鎮平和滯洪池及二崙鄉新庄子大排防汛整備情形時表示，平和滯洪池陸域面積約10.79公頃，設計蓄洪量為51.2萬立方公尺。總經費3億2746萬元，預計年底完工，目前已可發揮部分防汛功效，搭配已完成平和抽水站（6cms）可分流安慶圳大排部分水量，減緩下游虎尾市區水量，降低洪災。

縣管河川及區域排水河床淤積致河道排洪斷面縮減，影響河防安全或水利建造物無法發揮原有功能，為恢復其排洪能力或水利構造物、取水設施之功能，張縣長指示應積極辦理疏浚及水利構造物維護工作，增加河川通洪能力避免造成二次災害，確保河防設施、跨河構造物及人民生命財產安全。

今年縣管河川及區域排水疏浚總經費約1億4,500萬元，已進行80條河道疏浚，以增加河道通洪能力避免淹水致災，適時達成防災減災效益，保障縣內居民生命財產安全。

另為因應颱風來襲，雲林縣多處鄉鎮已預佈移動式抽水機，並加強佈置交通安全，要求本府及各公所全面巡檢佈置點，加強交通椎、警示燈等安全防護設施、抽水管黏貼或披覆反光材料，提升可視度及安全性。

針對斗南鎮四維路側溝溝蓋年久失修毀損凹陷排水不良，導致路面遇雨即淹，積水倒灌民宅，張縣長指示工務處，立即洽請開口契約廠商進場施工改善，防制交通事故發生，保障民眾生命財產安全，預計修復兩側溝蓋365公尺，並新設過路箱涵寬4.4、長25公尺，概估總經費為107萬9,000元。