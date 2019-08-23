（中央社巴黎23日綜合外電報導）英國首相強生昨天與法國總統馬克宏會面時，一張照片顯示，強生把腳擱在艾里賽宮一張桌子上，因而被貼上「無禮」和「使人難堪」標籤，但事實上，此舉只是回應馬克宏一個玩笑。

美國福斯新聞頻道（Fox News）網站報導，強生（Boris Johnson）會馬克宏（Emmanuel Macron），要求這位法國領袖同意重啟英國脫離歐洲聯盟（EU）談判。然而，強生過於隨便的行為引起外界關注。

英國廣播公司新聞網（BBC News）網站報導，強生在巴黎艾里賽宮（Elysee Palace）與馬克宏舉行會談，把腳擱在桌子上的一張照片，在社群媒體招致批評。

強生傳記作者柏尼爾（Sonia Purnell）發推文：「無禮和使人難堪。想像一下，如果馬克宏把腳擱在白金漢宮桌子上。」

在法國，一人用法文評論：「我想知道女王是怎麼想。」

英國前首相布萊爾（Tony Blair）前政治公關康貝爾（Alastair Campbell）並沒有看到有趣一面。

他告訴英國聯合社（Press Association, PA）：「英國新首相上任這麼久才去見德國總理和法國總統，然後卻把他的腳擱在法國總統的桌上，這使人難堪。」

「這聽起來可能微不足道，卻顯示出極度傲慢和不尊重。」

不過外界可能不該這麼快對這張照片下定論。

一段影片似乎顯示，強生當時是在回應馬克宏的一個玩笑。

馬克宏似乎暗示那張桌子也能當腳凳，強生才把右腳抬上桌子。

英國「太陽報」（The Sun）政治編輯鄧恩（TomNewton Dunn）在推文引述強生一名幕僚的話並分享一段兩人互動影片，他表示：「當時兩人互動氣氛已經很好。」

法國「巴黎人日報」（Le Parisien）一篇報導以「不，強生並未因把腳放在馬克宏前面的桌上而侮辱法國」為題，內容概述兩人輕鬆互動。

巴黎人日報並說：「網路太快反應，有時候反應過度。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1080823