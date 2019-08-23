我國羽球一姊戴資穎今(23)晚出征世錦賽8強，可惜未能打破「8強魔咒」，遭印度一姊辛度三盤逆轉，賽後小戴發文感謝所有支持她的人，並寫下「人生中總是會留下一些小遺憾。」發文短短半小時就吸引破萬粉絲按讚，並為她加油。

上個月小戴遭日本山口茜篡位球后，原寄望世錦賽打出好成績重返球后，可惜今天8強，鏖戰超過1小時，最終以21:12、21:23、19:21吞敗，生涯6度參賽、5度止步8強。

賽後受訪小戴表示，第2局化解3個局點仍輸掉，自己並沒有想太多，還是努力拚第3局，只是今天在後2局關鍵分時，，出現一些非受迫性失誤，未來還需在此加強，被問到是否有傷，小戴僅說選手難免有傷，自己很盡力調整到最好的狀態。

先前受訪時，小戴就曾表明世錦賽是生涯目前最大目標，可惜今年未能打破魔咒，賽後她在Instagram發文寫下，「人生中總是會留下一些小遺憾。 謝謝你們總是為我加油。也謝謝我的團隊，未來還得繼續努力。」引來大片粉絲湧入給鼓勵，「一直為妳加油！」、「小戴辛苦了！」等暖心留言。

小戴無緣4強，下周世界積分將停在9萬2625分，還無法超越32強爆冷出局的山口茜，若中國陳雨菲稍晚打進4強就將超越小戴，而已經拿到4強門票的日本奧原希望最後若奪冠，也將超車小戴，小戴世界排名最多會跌到第4。