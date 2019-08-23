2019瑞士羽球世錦賽，我國一哥周天成今(24)晨8強，迎戰世界第15泰國華裔小將王高倫，雙方鏖戰71分鐘，小天以16:21、21:11、14:21終止對戰4連勝。小天生涯5度挑戰世錦賽，4度止步8強，包含一姊戴資穎在內，我國台將全數無緣4強頒獎台。

小天今年幾乎是打出生涯年，世界排名來到生涯新高的第2，過去5度征戰世錦賽於2014、17、18年打入8強，本屆世錦賽前三輪都沒遇到種子選手，但各個都是有黑馬實力的新星，昨天16強鏖戰3盤驚險勝出，拿下生涯第4張8強門票。

今天對手是2016年世青賽銅牌王高倫，生涯交手4次小天全勝。不過這次王高倫明顯有備而來，快節奏進攻讓小天難以施展，在首局中段連失6分貝拉開差距，最後小天化解4局點，可惜由守轉攻殺球出界，以16:21讓出。

次局，小天找回比賽節奏，一開始就賞給對手8:0，穩紮穩打很快來到20:10局點機會，最後下壓殺球，對手來不及回防，小天以21:11扳回一城。

決勝局，小天開局取得7:2領先，但隨後連丟5分遭對手後來居上，王高倫今天大角度殺球相當有質量，小天數度撲在地上救球，儘管在多達48拍來回下得分，但一向體力不錯的小天也蹲在場邊喘氣，最後王高倫殺球拿到6局點，小天回球掛網，以14:21落敗。

稍早我國一姊戴資穎以21:12、21:23、19:21不敵印度一姊辛度，男雙組合「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒則以21:17、21:19敗給世界第2的印尼組合Hendra SETIAWAN／Mohammad AHSAN，雙雙止步8強。