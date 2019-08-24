邁阿密馬林魚今(24)日與費城人交手，我國左投陳偉殷相隔4天再度登板，第4局7:7平手時上場中繼，可惜狀況並不理想，被敲3支安打失2分退場，不過馬林魚打線在比賽後段大爆發，5局之後攻下12分，終場以19:11打爆對手，陳偉殷也幸運逃敗。

在先發投手3局狂失7分之後，陳偉殷第4局登板，讓頭兩名打者擊出飛球出局之後遭遇亂流，先是一顆偏高的直球被Jean Segura擊出二壘安打，隨後，同樣一顆偏高直球遭Maikel Franco敲到中外野形成安打，送回費城人隊的超前分。之後敬遠Scott Kingery，卻被下一棒的Adam Haseley敲安，費城人攻下半局第2分。

在陳偉殷連失2分之後，馬林魚決定換投，派出Tyler Kinley為陳偉殷收拾殘局，所幸他即時飆出三振，結束第4局的危機。陳偉殷0.2局投球，被敲3支安打，1保送，共失2分，防禦率上漲至7.24，陳偉殷一度成為敗投候選人，幸好馬林魚5局下半攻進5分，逆轉比數，也為陳偉殷的敗投解套。

然而馬林魚打線並未就此罷休，6局下再靠著二壘安打、一壘安打攻下1分之後，Starlin Castro轟出2分砲，半局再攻下3分。8局下馬林魚靠著「背靠背」開轟的威力，又再進帳4分。

接替陳偉殷投球的Tyler Kinley中繼1.1局無失分拿下勝投，他投出1保送、送出2三振，順利瓦解費城人攻勢，讓馬林魚得以吹起反攻號角。