去年年金改革上路後，退休軍公教團體便聲請大法官釋憲，昨(23)日下午釋憲結果出爐，做出三項解釋，認定部分違憲，但年金改革的整體大方向未變。蔡總統發臉書，表示年金改革，在經歷了這麼多年的討論與爭論後，塵埃終於落定，並感謝退休人員的犧牲，才能讓年金永續。

司法院大法官會議做出了釋字第781號、第782號及第783號三項重要的解釋文。針對年金改革的內容，除了再任私校薪資超過一定門檻必須停發退休金之外，大法官都做出「合憲」的解釋，也認為年金改革的修法既沒有侵害到受規範對象受憲法保障的工作權、服公職權丶財產權與生存權等基本權利，也沒有違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則和比例原則等憲法原則。

蔡總統表示年金改革，在經歷了這麼多年的討論與爭論後，塵埃終於落定。僅管過程中難免衝突與爭執，但也因為社會的支持和體諒，讓所有現職和退休的軍公教人員，再也不必擔心退撫基金破產，每個人都可以擁有穩定的退休生活保障，世世代代領得到，長長久久領到老。

蔡總統說，做為總統，我要再一次謝謝軍公教同仁對改革的支持和諒解，也要對大家承受的不便與造成的困擾，表達誠摯的歉意。因為許多人的共同付出，過去政府沒有解決的年金破產危機，所幸能及時懸崖勒馬。風雨會過去，我們將一起迎向更永續、更美好的社會。