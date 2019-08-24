迪士尼博覽會D23目前正於美國加州舉行，漫威指標性超級英雄「鋼鐵人」小勞勃道尼，則在此獲頒「迪士尼傳奇」榮譽，在米老鼠的陪伴下打下手印，卻也令人哭笑不得，爆料自己和迪士尼的「孽緣」。

他在現場說：「跟你們分享一個小秘密。我當年第一次到迪士尼樂園時，因為某些緣故遭到逮捕，然後就被帶到一個相當友善的處理中心，他們只稍微嚴厲地警告了我一下，如果我沒記錯的話，後來我又被轉送到一個、對我很失望的小組輔導員身邊，我當時感到很羞愧，並冷靜了一段時間。」

這時台下很多粉絲都聽的興致昂然，希望小勞勃道尼繼續說下去，結果他竟爆料：「當時我是在纜車上吸大麻而遭到逮捕，現在我想要跟逮捕我的人賠個不是，抱歉我當時沒有『許可證』，就在纜車上吸大麻。」嚇傻當場許多人。

幸虧之後小勞勃道尼開始認真地，感謝每一位曾與他在迪士尼作品中共事的人們，對於即將離開漫威宇宙，他也感性說：「我將一直是漫威粉絲，不管是現在還是未來。」「對我來說，扮演東尼史塔克（鋼鐵人）多年，他告訴了我一件事，就是科技有能力引導人類走向發展，但也可能令人類毀於一旦，這是大家必須不斷思考的事情。我感謝迪士尼給我這個機會，來講述這些故事，並把魔法帶給下一代。」

「迪士尼傳奇」創建於1987年，為了感謝並表揚那些通過他們的想像力、才能和夢想，創造了迪士尼魔力的個人，截至目前為止，只有不到300人曾被授予這個獎項。

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