我國世界球后戴資穎此次在瑞士巴塞爾世錦賽，還是未能突破「八強魔咒」，生涯6度參賽、5次止步八強，而這可能也將讓她的世界排名持續下探。此次女單決賽將由日本好手奧原希望和印度「一姊」P. V. Sindhu爭奪冠軍，奧原若能第2次在此奪冠，也將成為新任的世界球后。

奧原希望昨晚和泰國名將Ratchanok Intanon進行了一場3局大戰，兩人過去都曾在世錦賽捧盃，此次要挑戰生涯第2座冠軍。奧原在先丟首局的情況下，第2和第3局艱難取勝，最終以17:21、21:18、21:15晉級到決賽，將和老對手Sindhu，重演2017年世錦賽的對決。

Sindhu此次在8強戰逆轉戴資穎，四強戰又大勝陳雨菲，連續3年闖進到世錦賽決賽，志在擺脫「萬年銀牌」的綽號。奧原希望雖然在兩年前勝過對手，但卻不敢大意，她表示：「Sindhu每年都能有一次大賽進入決賽，不論是奧運會也好、還是世錦賽也好，這一點真的很棒，她到目前為止一次都沒能拿到冠軍，所以對冠軍的渴望肯定相當的強烈。我會帶著不輸於她的覺悟站上賽場，也會以強大的心態面對她的。」

如果奧原最終能成功奪冠，那麼她的積分將上升到9萬4136分，將確定擠下現任同胞球后山口茜、首次登上世界第一。而戴資穎由於無法突破八強，積分保持在9萬2625分，若奧原勝出將跌到第4，不管如何都將寫下近3年新低。



