昨(24)日是全球攀岩日，我國攀岩國手李虹瑩接受知名品牌「The North Face」的邀請，親自前往帶爬。目前她正在為東京奧運而努力，也在活動中透漏了自己接下來的行程和動向。

李虹瑩擁有15年的攀岩經歷，去年亞運代表國家出征雅加達、和各國選手競技，讓她聲名大噪，她在受訪時也強調，自己接下來的目標就是在奧運積分賽上好好發揮，希望能拿到東京奧運的門票。

奧運攀岩項目共有20個名額，除了剛結束的世錦賽之外，之後在11月在法國將會有奧運資格賽，世界排名前20的選手才能參加，李虹瑩想要獲得參賽權，必須在接下來的幾場世界盃有好的發揮才行。除此之外，各大洲的冠軍也能獲得一個奧運參賽名額。

李虹瑩表示，自己接下來將會努力爭取奧運門票，但如果未能達成目標也不會太灰心。她笑說：「我是為自己而爬，就算沒有奧運也會繼續爬下去。」

本屆世錦賽李虹瑩自認沒有發揮好，因此她預計將在近期前往歐洲移訓，針對過去幾項比賽的缺失進行加強。她表示目前自己將訓練重點放在抱石賽和速度賽上面，抱石過去就一直是她的專項，希望能保持成績，而速度賽則是她爭取積分想加強的目標。

「The North Face」此次的活動是第二年舉辦，今年辦在永和運動中心，場地寬敞不少，共有300人參加，相較去年人數多出不少。另外，官方也新增了AR投射影像技術，民眾必須挑戰用手腳去觸碰圖案，訓練協調性和肌力，讓不少人直呼相當有趣。

在活動一開始，李虹瑩也親身下去體驗，她認為台灣岩館越來越多，甚至現在連學校裡面都有，環境已經比她過去在練時好上不少。「今天就有看到有幾位小朋友很有潛力，未來應該都能爬得不錯。」

