中央社 社會 / NOWnews
大馬雙子星塔

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

（中央社記者沈朋達香港25日電）香港「反送中」經過一週的「和理非」示威後，24日在觀塘遊行再爆衝突，而示威者早有準備，並將警方視為目標。在警民矛盾難解下，運動恐將重回「勇武」基調。

「和理非」和「勇武」都是香港政治術語，前者指以「和平、理性、非暴力」方式進行社運；後者則主張「以武制暴」，即以適當武力回應警察鎮壓。

香港反送中運動13日在國際機場發生圍毆中共官媒環球時報記者付國豪等2名陸籍男子事件，隨後超過一週期間的「光復紅土」、818維園集會和「香港之路」活動，都未再發生嚴重衝突，和平收場，使外界關注抗爭情勢是否逐漸降溫。

然而，24日的觀塘遊行最終又演變成警民衝突，共29人被逮補。而綜觀當天事態發展，可發現抗爭重回衝突基調並非偶然，示威者的抗爭，也明顯以警方為目標。

24日上午，港鐵公司突然宣布，因觀塘區當天的公眾活動，為審慎及安全因素，於中午12時起關閉遊行地點周邊多個地鐵站。

下午1時許，有大批示威者圍在港鐵觀塘站出口，要求公司高層出面解釋，並有示威者阻止港鐵職員拉下鐵門。之後有一批防暴警察抵達車站內戒備，雙方氣氛更是劍拔弩張，示威者不斷圍罵警方，警方也一度拿出胡椒噴霧戒備，直到防暴警察撤退為止。

當時人在觀塘站的示威者Raymond表示，自己本來沒想出來遊行，但一早看到公告，認為港鐵向政府和警方「叩頭」，因此決定走出來。

觀塘遊行的隊伍中，可見許多示威者攜帶頭盔、防毒面具，甚至身穿護具及拿著登山杖，似乎對接下來的衝突事件早有準備。

下午3時許，遊行隊伍行經牛頭角警署附近，開始有示威者偏離原定路線，以雷射筆照射警方，隨後在偉業街上築起路障，與警方對峙。期間，遊行主辦方的糾察隊不斷呼籲民眾重回原定路線，但仍有大量示威者選擇聚集在路障後方，並戴起頭盔與防毒面具。

由於示威者築路障的地方，與牛頭角警署成直角，雙方無法直接看到彼此佈防。因此，另有一批示威者登上警署對面的大樓平台，用擴音器向路障方向廣播警方動態。

傍晚5時左右，警方展開清場行動，大批防暴警察快速衝向示威者，並發射多枚催淚彈和胡椒球，示威者則向警方丟擲磚塊和燃燒彈。第一波清場結束後，示威者又在數百公尺外再築防線。雙方在觀塘的對峙直到晚間8時左右，之後有示威者再轉往黃大仙和深水埗抗爭，直到深夜。

總體而言，24日衝突爆發前，警方並沒有明顯的挑釁動作，反而示威者似乎早己將警署視為目標。

Raymond指出，警方從6月起一連串「過度執法」的行為，在目前體制下似乎都難以得到監管。此外，近期又發生女示威者被全裸搜身，及警員對嫌犯動用私刑的事件。他認為，社會對警方的不滿，已比「五大訴求」更能號召民眾上街。

至於前一週的活動之所以沒出現激烈衝突，Raymond認為，因為大家知道，那是「和理非」的主場，目的是向政府表達，「我們還繼續支持這場抗爭」，因此「勇武派」在行為上也有所克制。

然而，在政府仍未回應訴求，警民衝突又不斷堆疊下，和理非帶來的「戰間期」可能即將結束，未來反送中恐重回勇武抗爭的迴圈裡。（編輯：翟思嘉）1080825

相關文章

郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者陳明安攝，2019.08.23）

指「換瑜」是國民黨家務事　幕僚2點分析郭台銘選不選

▲時代力量立委黃國昌驚爆國安局官員利用陪同總統蔡英文出訪的職務之便，走私9800條香菸入關。（圖／立委黃國昌辦公室）

少將用代號訂私菸「沒坦承又被抓包」　國安局：檢討回軍

立法委員顏寬恒、國民黨台南市黨部主委謝龍介，將擔任韓國瑜競選辦公室副執行長。

韓國瑜競選辦公室新人事！　顏寬恒、謝龍介任副執行長

更多文章

中央社 社會 / NOWnews

日韓貿易戰升溫 南韓照樣獨島軍演

▲矽谷創投教父Peter Thiel指控 Google叛美投陸，懷疑 Google 高層已徹底遭中國情報單位滲透。（圖／Pixabay）

Google否認對川普有偏見　但要員工謹言慎行

Brazil Amazon Fires

亞馬遜雨林大火不滅　歐盟南美貿易協議恐難過關