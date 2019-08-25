（中央社記者沈朋達香港25日電）香港「反送中」經過一週的「和理非」示威後，24日在觀塘遊行再爆衝突，而示威者早有準備，並將警方視為目標。在警民矛盾難解下，運動恐將重回「勇武」基調。

「和理非」和「勇武」都是香港政治術語，前者指以「和平、理性、非暴力」方式進行社運；後者則主張「以武制暴」，即以適當武力回應警察鎮壓。

香港反送中運動13日在國際機場發生圍毆中共官媒環球時報記者付國豪等2名陸籍男子事件，隨後超過一週期間的「光復紅土」、818維園集會和「香港之路」活動，都未再發生嚴重衝突，和平收場，使外界關注抗爭情勢是否逐漸降溫。

然而，24日的觀塘遊行最終又演變成警民衝突，共29人被逮補。而綜觀當天事態發展，可發現抗爭重回衝突基調並非偶然，示威者的抗爭，也明顯以警方為目標。

24日上午，港鐵公司突然宣布，因觀塘區當天的公眾活動，為審慎及安全因素，於中午12時起關閉遊行地點周邊多個地鐵站。

下午1時許，有大批示威者圍在港鐵觀塘站出口，要求公司高層出面解釋，並有示威者阻止港鐵職員拉下鐵門。之後有一批防暴警察抵達車站內戒備，雙方氣氛更是劍拔弩張，示威者不斷圍罵警方，警方也一度拿出胡椒噴霧戒備，直到防暴警察撤退為止。

當時人在觀塘站的示威者Raymond表示，自己本來沒想出來遊行，但一早看到公告，認為港鐵向政府和警方「叩頭」，因此決定走出來。

觀塘遊行的隊伍中，可見許多示威者攜帶頭盔、防毒面具，甚至身穿護具及拿著登山杖，似乎對接下來的衝突事件早有準備。

下午3時許，遊行隊伍行經牛頭角警署附近，開始有示威者偏離原定路線，以雷射筆照射警方，隨後在偉業街上築起路障，與警方對峙。期間，遊行主辦方的糾察隊不斷呼籲民眾重回原定路線，但仍有大量示威者選擇聚集在路障後方，並戴起頭盔與防毒面具。

由於示威者築路障的地方，與牛頭角警署成直角，雙方無法直接看到彼此佈防。因此，另有一批示威者登上警署對面的大樓平台，用擴音器向路障方向廣播警方動態。

傍晚5時左右，警方展開清場行動，大批防暴警察快速衝向示威者，並發射多枚催淚彈和胡椒球，示威者則向警方丟擲磚塊和燃燒彈。第一波清場結束後，示威者又在數百公尺外再築防線。雙方在觀塘的對峙直到晚間8時左右，之後有示威者再轉往黃大仙和深水埗抗爭，直到深夜。

總體而言，24日衝突爆發前，警方並沒有明顯的挑釁動作，反而示威者似乎早己將警署視為目標。

Raymond指出，警方從6月起一連串「過度執法」的行為，在目前體制下似乎都難以得到監管。此外，近期又發生女示威者被全裸搜身，及警員對嫌犯動用私刑的事件。他認為，社會對警方的不滿，已比「五大訴求」更能號召民眾上街。

至於前一週的活動之所以沒出現激烈衝突，Raymond認為，因為大家知道，那是「和理非」的主場，目的是向政府表達，「我們還繼續支持這場抗爭」，因此「勇武派」在行為上也有所克制。

然而，在政府仍未回應訴求，警民衝突又不斷堆疊下，和理非帶來的「戰間期」可能即將結束，未來反送中恐重回勇武抗爭的迴圈裡。（編輯：翟思嘉）1080825