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昨（24）日上海市副市長宗明女士和此次TI9賽事的各大戰隊代表晤面，並與電競從業者一同奏響了代表戰鬥開始的昂揚號角，但由於官方售票網站與黃牛事件還沒平息，也讓中國網友狂酸副市長什麼時候見黃牛？

上海市政府表示：「本次會客交流選定黃浦江畔，不僅代表著上海市開放包容的心態，同時也令來自世界各地的電子競技從業者們，領略到了黃浦江兩岸的曼妙風景，與這座城市的文化積澱及青春活力。」此次活動中，一同出席的還有上海市文化和旅遊局局長于秀芬、上海市體育局局長徐彬、上海市文化和旅遊局副局長金雷、完美世界董事長池宇峰、完美世界首席執行官蕭泓、完美世界高級副總裁顧黎明。

2019《Dota 2》國際邀請賽（TI9）在上海打得火熱，也象徵了政府與民間聯手試圖將上海打造成電競之都的決心，上海市副市長宗明也通過和電競從業人員的熱切交流中，進一步表達了上海市對於電子競技產業開放的態度、堅決的支持策略理念，更期待這是 TI9 中每一位選手都能夠在競技中實現夢想、獲得快樂，更說這是一個城市對於電子競技認可、支援的最好表態，這也是中國電競所遇到的最好時代。

不過這次會面卻被中國網友酸爆，畢竟這次由中國主辦的國際電競賽事居然黃牛猖獗，先是有玩家反應收到的票券與當初購買序號並不相符，賽場外更有許多黃牛公然兜售票券，更有黃牛坦承有「大黃牛」與官方售票網站「大麥網」合作取票，也讓網友大酸副市長什麼時候接見黃牛代表，更說「電競之都！呵呵！黃牛養殖場吧！」、「黃牛之號角：國際邀請賽票房捷報頻傳，魔都GDP增速顯著。」、「電競之都就是你們勾結黃牛賣票撈錢，美滋滋」更有網友反應 TI9 這樣的國際電競賽事觀眾席竟然坐不到半滿，真的相當丟臉，也成為了中國舉辦電競賽事的失敗案例。

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