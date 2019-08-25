周興哲昨（24）日首破雄蛋，舉辦「你，好不好」巡迴演唱會高雄站，克服颱風與感冒安全下莊，而今（25）日迎來高雄站第二場，昨天他祭出李玖哲擔任嘉賓，「深情告白」對方，令人難忘。今天則是請來戲劇天后許瑋甯，兩人在台上一搭一唱，充滿歡笑。

周興哲一連以3首歌〈Nobody but me〉、〈音樂快門〉、〈Let It Go〉揭開演唱會序幕，在演唱〈終於了解自由〉前，周興哲對歌迷說道，「我會保證你們的第一次非常難忘，第一次…你們永遠會記得好聽的歌曲。」讓歌迷情緒超嗨。而其中一個環節，是從買周邊的粉絲中，抽出幸運者上台與周興哲做近距離接觸，這次是抽到一名年輕女粉，周興哲準備了一支紅色玫瑰花當作禮物，不過該位粉絲似乎太緊張，都沒有與周興哲有互動。

周興哲在演唱歌曲〈黏黏〉時，才唱了幾句，嘉賓許瑋甯就無預警登台，兩人一起合唱，引起歌迷騷動，合唱完後，周興哲開心的拱許瑋甯清唱歌曲，許瑋甯不假思索的說：「其實我自己有準備很多歌單。」周興哲失笑：「那我先離開一下？」而後許瑋甯演唱了一小段的徐佳瑩〈你敢不敢〉，唱畢後歌迷捧場表示好聽，許瑋甯龍心大悅的表示：「欸！我要當歌手！」周興哲也立刻答應要幫對方出單曲。

原以為許瑋甯演唱結束了，沒想到她自己加碼清唱了A-Lin的〈給我一個理由忘記〉，且唱好唱滿，可以說是反客為主，周興哲忍不住吐槽：「你真的把這當你的演唱會喔？我怕你要趕高鐵。」不過似乎擋不了已經開了嗓的許瑋甯，她回應：「其實我還有準備第三首。」隨後便帶來CoCo李玟的〈美麗笨女人〉，唱完才滿足離開舞台，周興哲送許瑋甯下台後，又無奈又好笑道：「還好她有高鐵票，不然不知道要唱到什麼時候。」