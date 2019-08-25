（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）大批洛興雅難民流亡孟加拉已滿2年，約有20萬人今天在科克斯巴扎爾難民營中集會遊行抗議，希望得到國際社會關注，並呼籲緬甸恢復他們的公民權。

洛興雅人（Rohingya）是緬甸少數穆斯林族群，2017年8月25日洛興雅好戰分子突襲警察哨站，引發緬甸當局血腥鎮壓，大批難民逃到孟加拉。

孟加拉提供約90萬洛興雅人庇護，其中約有74萬人因為遭到軍方鎮壓，從緬甸西部若開邦（RakhineState）逃出。

緬甸和孟加拉2018年1月達成共識，雙方同意在兩年內將洛興雅人遣返回緬甸，但許多洛興雅人擔憂人身安全而不願返回緬甸。孟加拉政府在8月22日宣布了洛興雅人自願返國計畫，但依舊沒有一個洛興雅人願意返回緬甸。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，今天有約20萬洛興雅人（Rohingya）和平聚集在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的庫圖巴朗（Kutupalong）難民營，呼籲在他們自願返回之前，緬甸賦予他們公民權以及其他該有的權利。

報導指出，男女老少在難民營內遊行，高喊著「偉大的真主，洛興雅人會長命百歲」等口號，有些人則手持寫著「永遠不要再來一次！洛興雅人種族滅絕日」或是「恢復我們的公民權」標語。

抗議活動發起人之一的穆希布（Mohib Ullah）告訴法新社：「我們要讓世界知道，我們想要回我們的權利，我們要公民權，我們想要回我們的土地和家園，緬甸是我們的國家，我們是洛興雅人。」

英國廣播公司（BBC）報導，接近百萬的洛興雅人留在孟加拉，已對孟加拉經濟造成負擔，孟加拉人已開始失去耐性，孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）因此承擔了巨大的政治壓力。

一項重要因素是難民營內的秩序和紀律，不少事件顯示一個在洛興雅人中的武裝團體越來越強大，許多人擔心因為洛興雅難民很貧窮，伊斯蘭極端主義會在難民營中發酵。（編輯：林憬屏）1080825